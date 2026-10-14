Виктория и Дейвид Бекъм ходели на срещи по паркинги

Паркинг, автомобил и часове разговори вместо ресторант или светско събитие. Така са изглеждали част от първите срещи на Виктория и Дейвид Бекъм, когато двамата започнали връзката си през 1997 г.
Виктория Бекъм разказа за началото на отношенията им в предаването Today with Jenna & Sheinelle, докато коментира думите на певицата Оливия Родриго за натиска върху личния ѝ живот. Бившата Пош Спайс заяви, че напълно разбира подобни притеснения, защото и тя самата е била подложена на постоянен интерес още в началото на връзката си с Дейвид.„Имахме доста от първите си срещи на паркинги“, каза Виктория Бекъм. След това уточни с усмивка: „Не е толкова неприлично, колкото звучи.“
По думите ѝ майка ѝ я оставяла на паркинг, откъдето Виктория се качвала в автомобила на футболиста. Двамата прекарвали часове в колата, разговаряйки и опознавайки се, преди връзката им да стане публично известна.
Любов под светлините на прожекторите
По това време Виктория била една от петте певици в Spice Girls, а групата се намирала на върха на популярността си. Дейвид Бекъм пък бил сред най-разпознаваемите млади футболисти на Манчестър Юнайтед. Връзката между две толкова известни личности неизбежно привличала внимание, затова двамата се опитвали да си осигурят време насаме.
„Прекарвахме часове в разговори, просто се опознавахме. Бяхме постоянно под светлините на прожекторите“, разказа Виктория.
Двамата се срещнали през 1997 г. на футболен мач на Манчестър Юнайтед. В началото на 1998 г. обявили годежа си, а на 4 юли 1999 г. сключили брак. Оттогава Виктория и Дейвид Бекъм имат четири деца - Бруклин, Ромео, Круз и Харпър.
От паркингите до Портофино
В по-късни разкази Виктория описва как отношенията им постепенно излезли от тайна връзка и се превърнали в един от най-следените романи в британската популярна култура. След периода на срещите в автомобили двамата избрали Портофино за първото си по-романтично пътуване, което Виктория свързва с началото на публичната им любовна история.
Днес Виктория Бекъм е моден дизайнер и предприемач, а Дейвид продължава да бъде свързван както с футболната си кариера, така и с общите им бизнес проекти. Споменът за първите им срещи обаче остава необичаен детайл от времето, когато една от най-известните двойки във Великобритания е търсела най-обикновеното място, за да бъде сама.
Източници: people.com, aol.com, vogue.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вече
Коментиран от #3
14:55 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тарикат
14:59 14.10.2026
5 дедо Флашко
15:01 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 глоги
15:22 14.10.2026