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Виктория и Дейвид Бекъм ходели на срещи по паркинги
  Тема: Известни личности

Виктория и Дейвид Бекъм ходели на срещи по паркинги

14 Октомври, 2026 14:36 664 7

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  • spice girls-
  • тайна връзка-
  • известни личности

Двамата пазели връзката си в тайна, докато Виктория била звезда от Spice Girls, а Дейвид играел за Манчестър Юнайтед

Виктория и Дейвид Бекъм ходели на срещи по паркинги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Паркинг, автомобил и часове разговори вместо ресторант или светско събитие. Така са изглеждали част от първите срещи на Виктория и Дейвид Бекъм, когато двамата започнали връзката си през 1997 г.

Виктория Бекъм разказа за началото на отношенията им в предаването Today with Jenna & Sheinelle, докато коментира думите на певицата Оливия Родриго за натиска върху личния ѝ живот. Бившата Пош Спайс заяви, че напълно разбира подобни притеснения, защото и тя самата е била подложена на постоянен интерес още в началото на връзката си с Дейвид.

„Имахме доста от първите си срещи на паркинги“, каза Виктория Бекъм. След това уточни с усмивка: „Не е толкова неприлично, колкото звучи.“

По думите ѝ майка ѝ я оставяла на паркинг, откъдето Виктория се качвала в автомобила на футболиста. Двамата прекарвали часове в колата, разговаряйки и опознавайки се, преди връзката им да стане публично известна.

Любов под светлините на прожекторите

По това време Виктория била една от петте певици в Spice Girls, а групата се намирала на върха на популярността си. Дейвид Бекъм пък бил сред най-разпознаваемите млади футболисти на Манчестър Юнайтед. Връзката между две толкова известни личности неизбежно привличала внимание, затова двамата се опитвали да си осигурят време насаме.

„Прекарвахме часове в разговори, просто се опознавахме. Бяхме постоянно под светлините на прожекторите“, разказа Виктория.

Двамата се срещнали през 1997 г. на футболен мач на Манчестър Юнайтед. В началото на 1998 г. обявили годежа си, а на 4 юли 1999 г. сключили брак. Оттогава Виктория и Дейвид Бекъм имат четири деца - Бруклин, Ромео, Круз и Харпър.

От паркингите до Портофино

В по-късни разкази Виктория описва как отношенията им постепенно излезли от тайна връзка и се превърнали в един от най-следените романи в британската популярна култура. След периода на срещите в автомобили двамата избрали Портофино за първото си по-романтично пътуване, което Виктория свързва с началото на публичната им любовна история.

Днес Виктория Бекъм е моден дизайнер и предприемач, а Дейвид продължава да бъде свързван както с футболната си кариера, така и с общите им бизнес проекти. Споменът за първите им срещи обаче остава необичаен детайл от времето, когато една от най-известните двойки във Великобритания е търсела най-обикновеното място, за да бъде сама.

Източници: people.com, aol.com, vogue.com


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вече

    1 0 Отговор
    Предпочитам за секса лукса и удобството!

    Коментиран от #3

    14:55 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тарикат

    1 0 Отговор
    При хитреците винаги е весело и много редко тъжно. Винаги има забавление и печалби. Някой ако ви лъже че е постояно погребение най вероятно ви лъже да ви отклони към някой льольо. Адиос мучачос.

    14:59 14.10.2026

  • 5 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Времената бяха такива честни и неангажиращи,а не са като днешните. Да се търсят само пари,къщи и удобства в слава пред камерите.

    15:01 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 глоги

    1 2 Отговор
    Днес Виктория Бекъм е модНА дизайнерКА и предприемачКА...

    15:22 14.10.2026