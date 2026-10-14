Край Турция откриха най-старото известно корабокрушение

Край остров Кекова в Средиземно море археолози откриха останки от корабокрушение, датирано на 4400–4700 години. Находката край района на Демре в провинция Анталия се смята за най-старото известно корабокрушение в света.

Дървената конструкция на плавателния съд не се е запазила. Възрастта му е определена по откритите на морското дъно керамични съдове и каменни котви, които са датирани към 2600–2400 г. пр.н.е. Това поставя потъването приблизително в периода, когато е строена Великата пирамида в Гиза.

Амфори на 30 метра дълбочина

Проучването е ръководено от подводния археолог Хакан Йонюз от Университета Акдениз в Анталия. Амфорите са открити на около 30 метра дълбочина, разпръснати по морското дъно, което на места е покрито с пясък, а на други - с камъни.

Някои от съдовете имат две дръжки и наподобяват керамика от ранната бронзова епоха, откривана в Леванта - исторически регион, обхващащ части от днешните Ливан, Сирия, Израел и Палестина. Според археолозите една от амфорите вероятно е била използвана за превоз на селскостопански продукти, сред които вино и зехтин.

Следи от древна търговия

„В горната част на тази амфора има две успоредни линии, нанесени с остър инструмент, както и зигзагообразна украса в средната част“, пишат авторите на изследването.

В близост до корабокрушението са открити две каменни котви с по три отвора и една с един отвор. Те наподобяват котви, намерени на други археологически обекти от бронзовата епоха.

„Каменните котви с три отвора, открити в района на корабокрушението, напомнят на тези от минойски, кипърски, анатолийски и левантийски контексти от бронзовата епоха“, посочват археолозите. Според тях котвата с един отвор има сходство с находки по крайбрежията на Анатолия и Леванта.

Откритите предмети показват, че плавателният съд вероятно е бил част от търговски маршрут през Източното Средиземноморие. Изследването на находката е публикувано в списание Journal of Maritime Archaeology, а археолозите очакват допълнителни проучвания да дадат повече информация за кораба, товара и морските връзки през ранната бронзова епоха.

Източници: independent.co.uk