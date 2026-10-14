Новини
Любопитно »
Край Турция откриха най-старото известно корабокрушение

Край Турция откриха най-старото известно корабокрушение

14 Октомври, 2026 17:02, обновена 14 Октомври, 2026 17:05 562 0

  • археология-
  • корабокрушение-
  • бронзова епоха-
  • турция-
  • кекова

Останките са на 4400–4700 години, а товарът вероятно е включвал вино и зехтин

Край Турция откриха най-старото известно корабокрушение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Край остров Кекова в Средиземно море археолози откриха останки от корабокрушение, датирано на 4400–4700 години. Находката край района на Демре в провинция Анталия се смята за най-старото известно корабокрушение в света.

Дървената конструкция на плавателния съд не се е запазила. Възрастта му е определена по откритите на морското дъно керамични съдове и каменни котви, които са датирани към 2600–2400 г. пр.н.е. Това поставя потъването приблизително в периода, когато е строена Великата пирамида в Гиза.

Амфори на 30 метра дълбочина

Проучването е ръководено от подводния археолог Хакан Йонюз от Университета Акдениз в Анталия. Амфорите са открити на около 30 метра дълбочина, разпръснати по морското дъно, което на места е покрито с пясък, а на други - с камъни.

Някои от съдовете имат две дръжки и наподобяват керамика от ранната бронзова епоха, откривана в Леванта - исторически регион, обхващащ части от днешните Ливан, Сирия, Израел и Палестина. Според археолозите една от амфорите вероятно е била използвана за превоз на селскостопански продукти, сред които вино и зехтин.

„В горната част на тази амфора има две успоредни линии, нанесени с остър инструмент, както и зигзагообразна украса в средната част“, пишат авторите на изследването.

Следи от древна търговия

В близост до корабокрушението са открити две каменни котви с по три отвора и една с един отвор. Те наподобяват котви, намерени на други археологически обекти от бронзовата епоха.

„Каменните котви с три отвора, открити в района на корабокрушението, напомнят на тези от минойски, кипърски, анатолийски и левантийски контексти от бронзовата епоха“, посочват археолозите. Според тях котвата с един отвор има сходство с находки по крайбрежията на Анатолия и Леванта.

Откритите предмети показват, че плавателният съд вероятно е бил част от търговски маршрут през Източното Средиземноморие. Изследването на находката е публикувано в списание Journal of Maritime Archaeology, а археолозите очакват допълнителни проучвания да дадат повече информация за кораба, товара и морските връзки през ранната бронзова епоха.

Източници: independent.co.uk


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ