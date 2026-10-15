Мариус Куркински на 57: Магьосникът на сцената празнува рожден ден с „BG Мариус“

Първият му моноспектакъл има необичайна подробност още преди да започне. На плаката не стои рожденото му име Ивайло Стоянов, а Мариус Куркински – псевдоним, измислен от Стефан Вълдобрев. Премиерата на „Дон Жуан“ по Молиер е на 12 февруари 1993 г. и поставя началото на път, в който един актьор постепенно превръща самотата на сцената в разговор с хиляди зрители.

Днес Мариус Куркински навършва 57 години. Роден е на 15 октомври 1969 г. в Нови пазар, но израства от петгодишен във Варна. На 12 години постъпва в детското театрално студио към Драматичния театър „Стоян Бъчваров“, а след това играе в театър „Щурче“ на братя Райкови.

В НАТФИЗ учи в класа на проф. Крикор Азарян, заедно със Стефан Вълдобрев. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър през 1993 г., а след това учи две години кинорежисура при проф. Георги Дюлгеров. Освен като актьор и режисьор Куркински се изявява и като музикален изпълнител. През 90-те години издава албумите „Любовна война“, „Ще бъдем щастливи“ и „Двама“.

От „Дневникът на един луд“ до „Нашенец“

Куркински е сред артистите, които изграждат голяма част от репутацията си чрез моноспектакли. Сред емблематичните му заглавия са „Дамата с кученцето“, „Самият човек“, „Сънят“, „Сътресение“, „Черното пиле“ и „Нашенец“. През 1996 г. написва сценария и режисира филма „Дневникът на един луд“, в който изпълнява и главната роля.

Работата му е отличавана с награди „Аскеер“ и „Икар“. Получава „Икар“ за главна мъжка роля, за ролята си в „Сътресение“ и за поддържаща мъжка роля в „Хамлет“. През 2016 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за заслуги към българската култура и изкуство.

Най-новият му спектакъл събира литература и лична памет

Актуалният проект на Куркински е „BG Мариус“ – неговият 14-и пореден моноспектакъл. Постановката е изградена по текстове на български автори и поставя в центъра думите „България“ и „татковина“. „Сложих това име, защото просто ми омръзна от BG. Искам България“, казва актьорът пред NOVA.

В спектакъла звучат текстове от Иван Вазов, Никола Оцаров, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Алеко Константинов и Стоян Михайловски. Сред включените произведения са „Хубава си, татковино“, „Прощално“ и „О, Шипка!“.

Новата постановка има и дълбоко лична линия. Куркински включва писма, писани до него от баща му Васил, майка му Ангелина и баба му Марийка. „Искам да направя нова крачка в интимността с публиката“, споделя той пред bTV.

Така рожденият ден на Мариус Куркински идва не просто с равносметка за изминалите години, а с ново сценично продължение. В него се срещат литературата, детството, споменът за семейството и онова пространство, към което артистът се връща отново и отново – театърът.

Източници: bta.bg, nova.bg, btvnovinite.bg