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Кьолнската катедрала е завършена след 632 години строеж

Кьолнската катедрала е завършена след 632 години строеж

15 Октомври, 2026 20:00 786 8

  • кьолнска катедрала-
  • готическа архитектура-
  • германия-
  • история

На 15 октомври 1880 г. готическият храм е официално завършен и за кратко става най-високата сграда в света

Кьолнската катедрала е завършена след 632 години строеж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато на 15 октомври 1880 г. в Кьолн официално обявяват завършването на катедралата, са изминали 632 години от полагането на първия камък. Готическият храм, започнат на 15 август 1248 г., се превръща в един от най-впечатляващите строителни проекти в европейската история.

Първият камък е положен от архиепископ Конрад фон Хохщаден. Новата катедрала е трябвало да бъде достатъчно голяма, за да приема поклонниците, привлечени от мощите на Тримата влъхви. Те са пренесени от Милано в Кьолн през 1164 г. и превръщат града в едно от значимите поклоннически средища в Европа.

Строежът спира за повече от три века

Работата по катедралата не върви непрекъснато. През XVI век строителството е прекъснато заради недостиг на средства, промени в религиозния живот и отслабналия интерес към готическия стил. Повече от 300 години недовършената сграда остава сред най-разпознаваемите силуети на Кьолн, а старият строителен кран над южната кула се превръща в символ на прекъснатия проект.

Интересът към довършването се възражда през XIX век. През 1842 г. пруският крал Фридрих Вилхелм IV полага нов основен камък, а архитектите Ернст Фридрих Цвирнер и Рихард Фойгтел ръководят последния етап. Сред използваните решения са железни покривни конструкции, парна машина и подемни съоръжения, които позволяват средновековният проект да бъде изпълнен с технологиите на индустриалната епоха.

Най-високата сграда в света

При завършването си Кьолнската катедрала има две кули с височина над 157 метра и за кратко е най-високата сграда в света. Церемонията по завършването се провежда в присъствието на германския император Вилхелм I, който е свързал катедралата и с идеята за национален символ на обединена Германия.

„Сега всички приветстваме този великолепен паметник, обещаващ мир, за слава Божия и за наше благословение“, заявява Вилхелм I.

Официалното приключване на строежа не слага край на работата. Довършителни дейности, премахване на скелетата и оформяне на вътрешната украса продължават още десетилетия. Катедралата е тежко повредена през Втората световна война, но след това е възстановена. През 1996 г. ЮНЕСКО я включва в списъка на световното наследство като изключително свидетелство за устойчивостта на европейската християнска и архитектурна традиция. Днес поддръжката на Кьолнската катедрала продължава, а строителната история на храма остава незавършена в един постоянен процес на опазване.

Източници: amp.dw.com, apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    7 1 Отговор
    Катедралите трябва да се открояват в пейзажа. Тази е внушителна.

    20:10 15.10.2026

  • 3 Име

    6 3 Отговор
    Бъдеща внушителна и открояваща се от пейзажа Кьолнска джамия за новите германци.

    20:14 15.10.2026

  • 4 Хмм

    7 0 Отговор
    най-красивата катедрала, много е хубава и вътре, но е до гарата и е много мръсно наоколо

    Коментиран от #8

    20:15 15.10.2026

  • 5 Анонимен

    0 2 Отговор
    Нашите екзотични сънародници да се приютят под тази величествена сграда,построена точно заради тях.Цялото германско правителство е отговорно да положи полагащи се грижи на цялото им домочадие.

    Коментиран от #6

    21:01 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 батвесо

    0 0 Отговор
    "Бързата работа-срам за майстора."-стара германска пословица.

    21:19 15.10.2026

  • 8 Мръсно е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    заради многобройните емигранти! Чистят, но не могат да се справят с тези навлеци!

    21:22 15.10.2026