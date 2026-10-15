Кьолнската катедрала е завършена след 632 години строеж

Когато на 15 октомври 1880 г. в Кьолн официално обявяват завършването на катедралата, са изминали 632 години от полагането на първия камък. Готическият храм, започнат на 15 август 1248 г., се превръща в един от най-впечатляващите строителни проекти в европейската история.

Първият камък е положен от архиепископ Конрад фон Хохщаден. Новата катедрала е трябвало да бъде достатъчно голяма, за да приема поклонниците, привлечени от мощите на Тримата влъхви. Те са пренесени от Милано в Кьолн през 1164 г. и превръщат града в едно от значимите поклоннически средища в Европа.

Строежът спира за повече от три века

Работата по катедралата не върви непрекъснато. През XVI век строителството е прекъснато заради недостиг на средства, промени в религиозния живот и отслабналия интерес към готическия стил. Повече от 300 години недовършената сграда остава сред най-разпознаваемите силуети на Кьолн, а старият строителен кран над южната кула се превръща в символ на прекъснатия проект.

Интересът към довършването се възражда през XIX век. През 1842 г. пруският крал Фридрих Вилхелм IV полага нов основен камък, а архитектите Ернст Фридрих Цвирнер и Рихард Фойгтел ръководят последния етап. Сред използваните решения са железни покривни конструкции, парна машина и подемни съоръжения, които позволяват средновековният проект да бъде изпълнен с технологиите на индустриалната епоха.

Най-високата сграда в света

При завършването си Кьолнската катедрала има две кули с височина над 157 метра и за кратко е най-високата сграда в света. Церемонията по завършването се провежда в присъствието на германския император Вилхелм I, който е свързал катедралата и с идеята за национален символ на обединена Германия.

„Сега всички приветстваме този великолепен паметник, обещаващ мир, за слава Божия и за наше благословение“, заявява Вилхелм I.

Официалното приключване на строежа не слага край на работата. Довършителни дейности, премахване на скелетата и оформяне на вътрешната украса продължават още десетилетия. Катедралата е тежко повредена през Втората световна война, но след това е възстановена. През 1996 г. ЮНЕСКО я включва в списъка на световното наследство като изключително свидетелство за устойчивостта на европейската християнска и архитектурна традиция. Днес поддръжката на Кьолнската катедрала продължава, а строителната история на храма остава незавършена в един постоянен процес на опазване.

Източници: amp.dw.com, apnews.com