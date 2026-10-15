Новини
Любопитно »
Ивана заменя букетите от публиката на предстоящия й концерт с дарения за каузата на Криско
  Тема: Известни личности

Ивана заменя букетите от публиката на предстоящия й концерт с дарения за каузата на Криско

15 Октомври, 2026 15:20 559 2

  • ивана-
  • крisko-
  • слънчеви деца 2024-
  • благотворителност-
  • концерт

Певицата призова публиката на концерта „Шампанско и сълзи“ да подкрепи фондация „Слънчеви деца 2024“

Ивана заменя букетите от публиката на предстоящия й концерт с дарения за каузата на Криско - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вместо цветя Ивана ще поиска от публиката си подкрепа за благотворителна кауза по време на предстоящия си концерт в София. Певицата призова почитателите си да заменят традиционните букети с дарение за фондация „Слънчеви деца 2024“, създадена от Криско и съпругата му Цветелина.

Средствата са предназначени за изграждането на интеграционен център за деца със синдром на Даун и други специални потребности. Проектът трябва да осигури среда за грижа, подкрепа, развитие и по-пълноценно приобщаване на децата и техните семейства.

Дарителски кутии ще посрещат публиката

В деня на концерта на входовете на залата ще бъдат поставени специални дарителски кутии. Всеки желаещ ще може да се включи в каузата на място, като направи дарение вместо да подари букет на певицата.

„Нека концертът ни бъде не само празник на музиката, но и повод да направим нещо добро, което ще остави следа“, заяви Ивана.

Тя допълни, че през годините е получавала от своите почитатели безброй букети и ценни мигове на обич. Сега изпълнителката предлага тази подкрепа да бъде насочена към деца, които имат нужда от допълнителна грижа и възможности за развитие.

Концертът „Шампанско и сълзи“ е на 17 октомври

Ивана ще представи спектакъла „Шампанско и сълзи“ на 17 октомври в най-голямата зала в София. Очаква се на сцената да прозвучат най-популярните ѝ песни, а програмата ще включва и специални изненади.

Така концертът ще съчетае музикалното преживяване с възможност за реална подкрепа на инициатива, насочена към деца със синдром на Даун и други специални потребности. Ивана и организаторите на събитието застават зад каузата на фондация „Слънчеви деца 2024“.

Източник: woman.bg


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    2 0 Отговор
    Хвана по правия път към градината с краставиците, и заряза градината с мушмулите...

    15:22 15.10.2026

  • 2 Бккгцц

    1 0 Отговор
    Тва не е ли кимбърлито Ойл,не мога ги различавам.

    15:24 15.10.2026