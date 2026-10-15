Ивана заменя букетите от публиката на предстоящия й концерт с дарения за каузата на Криско

Вместо цветя Ивана ще поиска от публиката си подкрепа за благотворителна кауза по време на предстоящия си концерт в София. Певицата призова почитателите си да заменят традиционните букети с дарение за фондация „Слънчеви деца 2024“, създадена от Криско и съпругата му Цветелина.

Средствата са предназначени за изграждането на интеграционен център за деца със синдром на Даун и други специални потребности. Проектът трябва да осигури среда за грижа, подкрепа, развитие и по-пълноценно приобщаване на децата и техните семейства.

Дарителски кутии ще посрещат публиката

В деня на концерта на входовете на залата ще бъдат поставени специални дарителски кутии. Всеки желаещ ще може да се включи в каузата на място, като направи дарение вместо да подари букет на певицата.

„Нека концертът ни бъде не само празник на музиката, но и повод да направим нещо добро, което ще остави следа“, заяви Ивана.

Тя допълни, че през годините е получавала от своите почитатели безброй букети и ценни мигове на обич. Сега изпълнителката предлага тази подкрепа да бъде насочена към деца, които имат нужда от допълнителна грижа и възможности за развитие.

Концертът „Шампанско и сълзи“ е на 17 октомври

Ивана ще представи спектакъла „Шампанско и сълзи“ на 17 октомври в най-голямата зала в София. Очаква се на сцената да прозвучат най-популярните ѝ песни, а програмата ще включва и специални изненади.

Така концертът ще съчетае музикалното преживяване с възможност за реална подкрепа на инициатива, насочена към деца със синдром на Даун и други специални потребности. Ивана и организаторите на събитието застават зад каузата на фондация „Слънчеви деца 2024“.

Източник: woman.bg