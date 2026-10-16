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Лияна показа изваяна фигура по бански от Малдивите (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Лияна показа изваяна фигура по бански от Малдивите (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 12:16 1 387 13

  • лияна-
  • малдиви-
  • попфолк-
  • бански-
  • социални мрежи

Попфолк певицата сподели кадри от екзотичния остров, заснети сред тропическа растителност и край морето

Лияна показа изваяна фигура по бански от Малдивите (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лияна пренесе лятото в средата на октомври със снимки от Малдивите. Попфолк певицата сподели кадри, на които позира по черно-бял бански сред тропическа растителност и край лазурното море.

На единия от тях Лияна е застанала сред зеленина, а на другия позира под синьо небе. Избраният бански е с черно-бели шарки, а естественият пейзаж е използван като основен фон на фотосесията.

Кадри от екзотичния остров

Снимките акцентират върху фигурата на певицата и дългата ѝ черна коса. Публикацията привлече внимание в социалните мрежи, където Лияна често споделя моменти от ежедневието и пътуванията си.


Малдивите са поредната екзотична дестинация, избрана от изпълнителката за снимки. Морето, тропическата растителност и ясното небе допълват кадрите, публикувани през октомври.

Източници: bgdnes.bg


Малдиви
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай онзи

    10 0 Отговор
    Малко е това!Да отиде на луната и от там да изпрати снимки.Ххххх

    12:22 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 7457457

    4 0 Отговор
    Кобри, сбогом !

    12:36 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ончо

    6 0 Отговор
    Дърта е вече ;)

    12:40 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 а ти писарке кога ще

    4 0 Отговор
    покажеш изваяна фигура по бански от цъкалницата

    редно е и ти след като възхваляш други

    13:00 16.10.2026

  • 8 Ей как

    2 0 Отговор
    па некоя не се снима на Панчервското езеро.

    13:03 16.10.2026

  • 9 кой

    1 0 Отговор
    не е видял татуирана скумрия, сега е момента.

    13:18 16.10.2026

  • 10 Евала

    0 2 Отговор
    Уникална си Лианааа

    13:18 16.10.2026

  • 11 Признавам

    0 0 Отговор
    Това коте със сигурност е музикант, но не е певица.

    13:19 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Добре е , че им пишете имената, защото вече са съвсем еднакви. Нос, уста, скули и гърди- всичко с почерка на един и същи пластичен хирург.

    13:29 16.10.2026