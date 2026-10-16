Христо Кидиков празнува 80-годишен юбилей и 60 години на сцена

Преди шест десетилетия Христо Кидиков излиза на сцената като млад пловдивчанин с музика в гласа и голяма увереност, че песента може да преведе човека през целия му живот. Днес той навършва 80 години, а юбилеят му съвпада с още една кръгла годишнина – 60 години от началото на сценичната му кариера.

„Хей, живот, здравей, здравей“ остава песента, с която името му най-силно се свързва. Кидиков я изпява, когато е на 25-26 години. Десетилетия по-късно тя продължава да присъства в концертния му репертоар и в спомените на няколко поколения слушатели.

От Пловдив до големите сцени

Роденият на 16 октомври 1946 г. в Пловдив певец завършва Консерваторията в класа на Ирина Чмихова. Следват години на работа с оркестър „София“, където е солист от 1972 до 1980 г., а по-късно и с оркестър „Сребърни звезди“ – от 1982 до 1992 г.

Кидиков се утвърждава не само с характерния си глас, но и с участията си във фестивали извън България. През 1972 г. получава специална награда на конкурса „Интерталант“ в Чехия. Година по-късно печели златен медал на Световния фестивал на младежта и студентите в Берлин. През 1978 г. е отличен със специална награда на фестивала на забавната песен в Дрезден.

В България сред важните му успехи са първата награда на телевизионния фестивал „Мелодия на годината“ през 1996 г. с песента „Македонка“ и първата награда на фестивала „Песен за Варна“ през 1997 г. Дискографията му включва 15 малки и 5 дългосвирещи плочи, както и 3 албума. През 2016 г. Пловдив го удостоява със званието „Почетен гражданин“.

Юбилей с песни и приятели

Кидиков подготвя поредица от сценични събития по повод двойния си юбилей. През април той обяви, че се обсъжда голям концерт в родния му Пловдив, който да бъде заснет и излъчен от Българската национална телевизия. Все още не са обявени окончателните дата и формат.

Сред имената, които се очаква да се включат в юбилейните прояви, са Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Йорданка Христова и Йордан Караджов. За певеца концертите в Пловдив са начин да се върне там, откъдето е започнал творческият му път.

В интервю за „България Днес“ Христо Кидиков казва: „Искам да ме запомнят с усмивката – моето тайно оръжие.“ Той споделя още, че постепенно се оттегля от турнетата, но ще продължи да пее там, където бъде поканен.

На 80 той не се отказва от активния живот. Разхожда се по 4-5 километра дневно, кара ски, плува и участва в състезания за ветерани. През миналата година печели бронзов медал в своята възрастова категория на състезание в Пампорово.

След шест десетилетия на сцената Христо Кидиков посреща юбилея си не с равносметка за края, а с планове за още срещи с публиката. Песента, с която започва неговият разказ за живота, продължава да звучи като негов личен девиз.

Източници: bta.bg, bnt.bg, bgdnes.bg