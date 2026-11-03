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Limp Bizkit са третият хедлайнер на PHILLGOOD 2027
  Тема: Известни личности

Limp Bizkit са третият хедлайнер на PHILLGOOD 2027

3 Ноември, 2026 13:42 446 1

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Американската група ще закрие фестивала на 18 юли на Гребния канал в Пловдив. В програмата вече са Robbie Williams и The Chemical Brothers

Limp Bizkit са третият хедлайнер на PHILLGOOD 2027 - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Limp Bizkit са третият хедлайнер на PHILLGOOD 2027. Американската група ще закрие фестивала на 18 юли 2027 г. на Гребния канал в Пловдив, като ще излезе на Main Stage.

Така програмата за трите фестивални вечери вече е подредена. Robbie Williams ще бъде хедлайнер на 16 юли, The Chemical Brothers ще заемат основното място на 17 юли, а Limp Bizkit ще представят финалния концерт на 18 юли.

Групата идва с големите си хитове

Limp Bizkit са създадени през 1994 г. в Джаксънвил, Флорида. Съставът се утвърждава с комбинацията от тежки китари, рап вокали, фънк и електронни елементи, която се превръща в отличителна част от звученето на ню метъла.

В центъра на групата са вокалистът Фред Дърст, китаристът Уес Борланд, барабанистът Джон Ото и DJ Lethal, който допринася със скречове и семпли. Сред най-популярните песни на формацията са Nookie, Break Stuff, Rollin’ (Air Raid Vehicle), My Way, My Generation и Take a Look Around.

Пробивът на Limp Bizkit идва с албума Significant Other от 1999 г. Той достига първо място в класацията Billboard 200 и получава седемкратен платинен сертификат в САЩ. Година по-късно Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water също оглавява Billboard 200, като продава над 1 милион копия в Съединените щати само през първата седмица.

Билетите са в продажба

Песента Break Stuff вече е преминала границата от 1 милиард стрийма в Spotify. Групата има над 40 милиона продадени записа по света и три номинации за наградите „Грами“.

Тридневните билети за PHILLGOOD 2027 са на цена от 199 евро, а еднодневните пропуски струват 99 евро. Те дават достъп до всички сцени в избрания ден, като билетът за 18 юли е предназначен за фестивалната вечер с Limp Bizkit.

Второто издание на PHILLGOOD ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 г. на Гребния канал в Пловдив. Допълнителните имена в програмата и часовете на концертите ще бъдат обявявани поетапно.

Източници: btvnovinite.bg, rockthenight.eu


Пловдив / България
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