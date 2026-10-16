Преди 90 години се ражда серийният убиец Андрей Чикатило

На 16 октомври 1936 г. в село Яблъчно, Сумска област, тогава в Украинската ССР, е роден Андрей Романович Чикатило. Десетилетия по-късно името му ще стане известно като „Ростовския касапин“ заради серията убийства, извършени в последните години на Съветския съюз.

Чикатило работи като учител и членува в Комунистическата партия. Първото убийство, за което е осъден, е извършено през декември 1978 г. Следват престъпления в Ростовска област и други части на тогавашния СССР. Според съдебното решение жертвите са 21 момчета, 14 момичета и 17 млади жени. Серията приключва през ноември 1990 г. с арестуването му.

Разследването е белязано от тежки грешки

Чикатило е бил задържан още през 1984 г., но е освободен, след като кръвната му група не съвпада с данните от биологичните следи по делото. По-късно разследващите установяват, че при него кръвната група и тази в семенната течност не дават еднакъв резултат. Така грешният анализ му позволява да остане на свобода и да извърши още убийства.

Разследването има и друга трагична последица. Друг мъж е осъден и екзекутиран за убийство, което по-късно е свързано с Чикатило, съобщава UPI. Случаят разкрива пропуски в работата на милицията, която години наред не успява да свърже отделните престъпления в обща серия.

Процесът в Ростов на Дон

След ареста си Чикатило признава за 55 убийства според UPI. Процесът започва през април 1992 г. в Ростов на Дон и привлича огромно внимание. Подсъдимият е държан в метална клетка в съдебната зала заради опасения, че близки на жертвите могат да го нападнат.

На 14 октомври 1992 г. съдът го признава за виновен за 52 убийства. Присъдата описва престъпления, извършени между декември 1978 г. и ноември 1990 г. Съдия Леонид Акубжанов обобщава значението на делото с думите:

„Нека този случай ни научи на нещо.“

Защитата оспорва присъдата и поставя под въпрос психическото състояние на Чикатило. Медицинските експертизи обаче го определят като способен да носи наказателна отговорност и да участва в процеса. Смъртната присъда е потвърдена, а молбата му за помилване е отхвърлена от президента Борис Елцин.

Краят на делото

Чикатило е екзекутиран на 14 февруари 1994 г. в затвор край Новочеркаск. Той е на 57 години. Съдебното решение остава свързано не само с броя на убийствата, но и с провалите на разследването, погрешно осъдения човек и дългия период, през който извършителят успява да избегне наказание.

Източници: biography.com, upi.com