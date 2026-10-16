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Преди 90 години се ражда серийният убиец Андрей Чикатило
  Тема: Известни личности

Преди 90 години се ражда серийният убиец Андрей Чикатило

16 Октомври, 2026 17:00 786 15

  • андрей чикатило-
  • серийни убийци-
  • ростовският касапин-
  • съветски съюз

Той е осъден за 52 убийства, извършени в последните години на СССР. Екзекутиран е през 1994 г. след един от най-известните наказателни процеси в постсъветска Русия

Преди 90 години се ражда серийният убиец Андрей Чикатило - 1
Снимка: Интернет
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 16 октомври 1936 г. в село Яблъчно, Сумска област, тогава в Украинската ССР, е роден Андрей Романович Чикатило. Десетилетия по-късно името му ще стане известно като „Ростовския касапин“ заради серията убийства, извършени в последните години на Съветския съюз.

Чикатило работи като учител и членува в Комунистическата партия. Първото убийство, за което е осъден, е извършено през декември 1978 г. Следват престъпления в Ростовска област и други части на тогавашния СССР. Според съдебното решение жертвите са 21 момчета, 14 момичета и 17 млади жени. Серията приключва през ноември 1990 г. с арестуването му.

Разследването е белязано от тежки грешки

Чикатило е бил задържан още през 1984 г., но е освободен, след като кръвната му група не съвпада с данните от биологичните следи по делото. По-късно разследващите установяват, че при него кръвната група и тази в семенната течност не дават еднакъв резултат. Така грешният анализ му позволява да остане на свобода и да извърши още убийства.

Разследването има и друга трагична последица. Друг мъж е осъден и екзекутиран за убийство, което по-късно е свързано с Чикатило, съобщава UPI. Случаят разкрива пропуски в работата на милицията, която години наред не успява да свърже отделните престъпления в обща серия.

Процесът в Ростов на Дон

След ареста си Чикатило признава за 55 убийства според UPI. Процесът започва през април 1992 г. в Ростов на Дон и привлича огромно внимание. Подсъдимият е държан в метална клетка в съдебната зала заради опасения, че близки на жертвите могат да го нападнат.

На 14 октомври 1992 г. съдът го признава за виновен за 52 убийства. Присъдата описва престъпления, извършени между декември 1978 г. и ноември 1990 г. Съдия Леонид Акубжанов обобщава значението на делото с думите:

„Нека този случай ни научи на нещо.“

Защитата оспорва присъдата и поставя под въпрос психическото състояние на Чикатило. Медицинските експертизи обаче го определят като способен да носи наказателна отговорност и да участва в процеса. Смъртната присъда е потвърдена, а молбата му за помилване е отхвърлена от президента Борис Елцин.

Краят на делото

Чикатило е екзекутиран на 14 февруари 1994 г. в затвор край Новочеркаск. Той е на 57 години. Съдебното решение остава свързано не само с броя на убийствата, но и с провалите на разследването, погрешно осъдения човек и дългия период, през който извършителят успява да избегне наказание.

Източници: biography.com, upi.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Как не са го хванали по рано

    2 5 Отговор
    Това е наказана от Бог държава ейй

    17:12 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Халтурата

    2 0 Отговор
    Ау, този удивително прилича на нашето министърче на културата.

    17:14 16.10.2026

  • 7 СТРАННО!

    2 1 Отговор
    В САЩ има във всеки един момент по около 50- 60 действащи серийни убийци. В UK също има много такива. ПО руската телевизия има предаване, което се казва “Следствие вели”, в което също много често сериите са посветени на серийни убийци. В това отношение ние тук сме някакъв оазис - не че изобщо ги няма, /например Жоро павето/, но процентно са много по-малко а и с несравнимо по-скромни “постижения” от американските английските и руски престъпници!

    17:14 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А също

    4 0 Отговор
    преди 90г е роден и световноизвестният опетен певец Никола Гюзелев ама за него не пилшете нали факти,за вас са важни центовете

    17:16 16.10.2026

  • 10 Не е

    4 2 Отговор
    само той-има и други украинци като него!Един от тях преди се обличаше в зелено, а сега в черно,за да не го разпознаят!

    17:18 16.10.2026

  • 11 Зико

    3 2 Отговор
    Всичките украинци са такива!

    Коментиран от #14

    17:23 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ави естествено

    0 0 Отговор
    Какъв да бъде само украинец... такава им е самката на цялото племе!!!

    17:44 16.10.2026