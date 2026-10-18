Майкъл Дъглас разкрива шокиращи истории от живота си: смъртни случаи, заплахи за убийство и зависимости

Животът на Майкъл Дъглас е изпълнен не само с професионални успехи, но и с трагедии, скандали и заплахи за живота му. В мемоарите си „Шеметен живот“ актьорът разкрива подробности за инциденти по време на снимки, смъртта на свои колеги и борбата си със зависимостите.

Опасно начало и заплаха от престъпна банда

Дъглас признава, че дълго време е възприемал фамилията си като проклятие заради постоянната борба да излезе от сянката на легендарния си баща Кърк Дъглас, починал през 2020 г. на 103-годишна възраст. Въпреки вътрешния конфликт той избира актьорската професия и получава първата си значима телевизионна роля в сериала „Улиците на Сан Франциско“ през 70-те години.

Още в първия снимачен ден едва не се стига до тежък инцидент с партньора му Карл Молдън. Дъглас трябвало да шофира по предварително обезопасен маршрут, но не го проучил. Когато натиснал газта, автомобилът излетял във въздуха, след като пътят внезапно се спуснал надолу.

„И четирите гуми се отделиха от земята. Докато бяхме във въздуха, имах време да погледна към Карл, а той – към мен“, спомня си актьорът. След рязкото спиране той бил убеден, че ще бъде уволнен още в първия ден. Молдън обаче приел случилото се с чувство за хумор и заявил, че това ще бъде интересна поредица, преди да отиде да си смени бельото.

По-късно, с нарастването на популярността си, Дъглас се оказва мишена на местната банда „Ангелите на смъртта“, призната за виновна за убийството на 15 души, макар според някои оценки жертвите да достигат 88. Полицейски консултант го предупредил, че името му е било споменато сред потенциалните мишени на групировката. На снимачната площадка започнали да работят полицаи под прикритие, а актьорът понякога носел бронежилетка под костюма си, особено при снимки сред високите сгради в града. Заплахата ужасила както него, така и тогавашната му приятелка Бренда Вакаро, но и двамата останали невредими.

Инциденти и трагедии по време на снимки

Работата по филма „Полет над кукувиче гнездо“, в който главната роля е поверена на Джак Никълсън, също била съпътствана от тревожни случки. В продукцията участвали реални пациенти от психиатрична клиника. По време на снимки в отделение със средна степен на сигурност член на екипа се пошегувал, че ако е луд, би скочил през отворен прозорец на втория етаж. Един от пациентите последвал примера му и скочил, като си счупил ключицата.

Напрежението се отразило и на актьора Дани ДеВито, който по онова време преживявал труден период заради раздялата с бъдещата си съпруга Реа Пърлман. Той си създал въображаем приятел и започнал да се тревожи, че губи разсъдъка си. Сидни Ласик, изпълняващ ролята на Чесуик, също преживял криза, свързана с психичното му състояние, и се наложило да бъде изведен принудително от снимачната площадка. Въпреки тези трудности филмът постигнал голям успех сред публиката и критиката.

По време на снимките на приключенския филм „Романс за камъка“ през 1984 г. алигатор се освободил от предпазните връзки на челюстта си и ухапал дресьора. Мъжът избегнал по-сериозни наранявания, тъй като животното захапало часовника му „Ролекс“. В суматохата опашката на алигатора ударила Дъглас по лицето и го повалила на земята. На следващия ден водолази открили часовника и го върнали на собственика му. „А проклетият часовник все още работеше“, пише актьорът.

Най-тежкият момент в кариерата му обаче настъпил преди снимките на продължението „Перлата на Нил“ в Мароко. Самолетът, с който екипът извършвал оглед на снимачните терени, катастрофирал и няколко души загинали, сред които художникът-постановчик и производственият мениджър.

„Бях съкрушен. Всички бяхме съкрушени. Това не бяха просто колеги. Аз лично бях наел всеки един от тях и ги бях довел да работят по този филм“, спомня си Дъглас. Той организирал възпоменателна церемония и се опитал да помогне на семействата, но усещал, че нищо не може да компенсира загубата. „Това беше най-тъжният и ужасен момент в кариерата ми. Как можехме да продължим?“, пише той.

Снимките все пак продължили, но проблемите не спрели. Според разказа на актьора местните власти задържали пощенски пратки, докато не получат подкупи. Екипът бил изправен и пред искане за 2 милиона долара, за да избегне шестседмична карантина, след като здравните служби обявили, че на снимачната площадка има епидемия от хепатит.

Дъглас определя случилото се като изнудване. Той признава, че и преди е плащал подкупи, за да могат филмите му да бъдат заснети, но настоява, че в този случай обвиненията за хепатит не отговаряли на действителността. В крайна сметка актьорите и екипът напуснали Мароко с товарен самолет, след като служител от продукцията откраднал печата на митнически служител и сам подпечатал паспортите им.

Две сериозни заплахи за живота

По време на снимките на „Фатално привличане“ Дъглас неволно причинил сътресение на партньорката си Глен Клоуз. В сцена, в която трябвало да я блъсне в стената, той използвал повече сила от предвиденото. Актьорът веднага се извинил, а след кратка пауза работата продължила.

През 1992 г. Дъглас се сблъскал с втора сериозна заплаха за живота си. Докато присъствал на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, за да връчи отличие, той бил потърсен от агент на ФБР и сержант от полицията на Лос Анджелис. Те го предупредили за информация, според която някой планирал да го убоде с игла, заразена с ХИВ.

„Това се случваше в разгара на епидемията от СПИН и убождането със заразена игла на практика щеше да бъде смъртна присъда“, пише актьорът. Служителите го уверили, че сред присъстващите има агенти под прикритие, които ще се опитат да предотвратят евентуално нападение. Дъглас уведомил Академията за предупреждението и излязъл навън да изпуши цигара, придружен от сержанта. До нападение така и не се стигнало.

Зависимостите и трудните отношения със сина му

Същата година актьорът постъпил в клиника за лечение на зависимости към алкохол и наркотици. Решението дошло, след като първата му съпруга Диандра Лукър го заварила с друга жена в хотелска стая в Лос Анджелис и му поставила ултиматум: „Лечение или развод“.

Преди постъпването си Дъглас не смятал, че има проблем, като отбелязва, че употребата на наркотици в Холивуд тогава била широко разпространена. Той избрал лечението, но три години по-късно Диандра все пак подала молба за развод. В мемоарите си актьорът разказва, че преди срещи в агенции за таланти оставял по 100 долара в автомобила си, а служителите, които паркирали колите, поставяли грам кокаин в централната конзола.

Той твърди още, че е употребявал наркотици с О. Джей Симпсън още по време на футболната кариера на последния. Спомня си и случай, когато заспал след употреба на кокаин, със сламка, все още стърчаща от носа му. На парти след наградите „Златен глобус“ пък се напил толкова много, че казал на Джулия Робъртс да си завре наградата „там, където слънце не огрява“.

Проблемите със зависимостите се повторили и при най-големия му син Камерън, от брака му с Диандра. Още в края на тийнейджърските си години Камерън започнал да злоупотребява с наркотици, а по-късно се борил със зависимост към хероин. През 2010 г., на 31-годишна възраст, той бил осъден на пет години затвор, след като се признал за виновен по федерални обвинения за трафик и разпространение на наркотици.

Макар Дъглас да финансирал правната защита на сина си, отношенията им вече били силно влошени. Актьорът признава, че отказвал да му пише, докато Камерън излежавал присъдата си.

За тази болка той разговарял с покойния Роб Райнър, чийто син Ник също имал проблеми със злоупотребата с наркотици. „И двамата имахме синове със сериозни проблеми с наркотиците и в определени моменти се чувствахме напълно безпомощни и отчаяни. Беше болезнено изповеден разговор за нас, но знам, че си давахме взаимно утеха в трудните моменти“, пише Дъглас.

В текста се посочва още, че Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър са били открити мъртви в дома си в Брентууд, Лос Анджелис, през декември, а Ник е обвинен в две убийства от първа степен във връзка със смъртта им.

За разлика от този трагичен развой, Камерън постепенно успял да промени живота си. Днес той е баща на две малки деца и е възстановил отношенията си с Майкъл. В един от най-трудните моменти за актьора обаче синът му не могъл да бъде до него, когато получил диагнозата рак на езика, тъй като по това време се намирал в затвора.

Източник: Lifestyle.bg.