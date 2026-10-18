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Антония от „Игри на волята“ признава за изневяра и разказва за загубата на баща си

Антония от „Игри на волята“ признава за изневяра и разказва за загубата на баща си

18 Октомври, 2026 16:46 1 038 10

  • игри на волята-
  • изневяра-
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  • загуба

Фитнес треньорката говори откровено за любовта, конфликтите с Бате Емо, вярата и натиска върху жените да отговарят на нереалистични стандарти за красота.

Антония от „Игри на волята“ признава за изневяра и разказва за загубата на баща си - 1
Снимка: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Антония, една от най-коментираните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. В откровен разговор тя разкрива подробности за личния си живот, отношенията си с мъжете и напрежението, съпътствало участието ѝ в екстремното риалити, пише Edna.bg.

Пред Генерал Ръждавичка фитнес треньорката признава, че е изневерявала, и споделя вижданията си за верността във връзките. Двете обсъждат ревността, проверяването на телефоните на партньорите и дали липсата на внимание може да оправдае изневярата. Антония разкрива и какъв мъж би успял да спечели сърцето ѝ.

Разговорът се връща и към конфликтите в племето на Ураганите. Участничката коментира отношенията си с Бате Емо, напрежението помежду им и номинацията, която я изправя пред поредното изпитание. Тя разказва за преживяното в предаването и поставя въпроса дали се е чувствала предадена от съюзниците си и какво се е случвало зад камерите.

Сред най-емоционалните теми е загубата на баща ѝ. Антония споделя за тежката лична трагедия и за ролята на вярата в Бог в живота ѝ. Тя разказва как загубата на един от най-близките ѝ хора е повлияла на решенията ѝ и откъде черпи сили да продължава напред.

Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира професионалното развитие като персонален фитнес треньор. В подкаста тя говори и за нереалистичните стандарти за красота, влиянието на социалните мрежи и натиска върху жените постоянно да изглеждат перфектно.


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  • 1 Тия и двете

    7 1 Отговор
    не стават

    16:49 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 1488

    0 0 Отговор
    от Пуврьщане пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат от радост

    18:04 18.10.2026