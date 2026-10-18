Антония от „Игри на волята“ признава за изневяра и разказва за загубата на баща си

Антония, една от най-коментираните участнички в осмия сезон на „Игри на волята“, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. В откровен разговор тя разкрива подробности за личния си живот, отношенията си с мъжете и напрежението, съпътствало участието ѝ в екстремното риалити, пише Edna.bg.
Пред Генерал Ръждавичка фитнес треньорката признава, че е изневерявала, и споделя вижданията си за верността във връзките. Двете обсъждат ревността, проверяването на телефоните на партньорите и дали липсата на внимание може да оправдае изневярата. Антония разкрива и какъв мъж би успял да спечели сърцето ѝ.
Разговорът се връща и към конфликтите в племето на Ураганите. Участничката коментира отношенията си с Бате Емо, напрежението помежду им и номинацията, която я изправя пред поредното изпитание. Тя разказва за преживяното в предаването и поставя въпроса дали се е чувствала предадена от съюзниците си и какво се е случвало зад камерите.
Сред най-емоционалните теми е загубата на баща ѝ. Антония споделя за тежката лична трагедия и за ролята на вярата в Бог в живота ѝ. Тя разказва как загубата на един от най-близките ѝ хора е повлияла на решенията ѝ и откъде черпи сили да продължава напред.
Извън Арената Антония има образование по биотехнологии, но избира професионалното развитие като персонален фитнес треньор. В подкаста тя говори и за нереалистичните стандарти за красота, влиянието на социалните мрежи и натиска върху жените постоянно да изглеждат перфектно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия и двете
16:49 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
мисирките кукуригат от радост
18:04 18.10.2026