Чуждите животи изглеждат съвършени, докато не затворим Инстаграм

Първото нещо, което правим сутрин, често е да посегнем към телефона си. Отваряш Инстаграм и започваш да разглеждаш сторита. Някой е на скъпа вечеря, друг е на почивка, трети изглежда безкрайно щастлив с половинката си. И без да усетиш, започваш да сравняваш собствения си живот с техния. Питаш се защо ти не си там, защо не печелиш толкова, защо на теб сякаш не ти се случват толкова хубави неща.

Само че замисляме ли се какво всъщност стои зад тези снимки? Една скъпа вечеря може да е завършила със скандал. Усмивката може да прикрива тъга, а човекът, който изглежда така, сякаш има всичко, може да се чувства напълно сам. Ние виждаме няколко секунди от живота му и сами си измисляме останалото.

В социалните мрежи показваме най-хубавото от себе си. Избираме снимките, на които изглеждаме добре, споделяме интересните преживявания и пропускаме скучните дни. Да, напоследък хората по-често говорят и за трудностите си, показват сълзи и признават, че не са добре, но и това е само част от историята. Не знаем как прекарват дните си, какво ги тревожи и какво се случва, когато телефонът бъде оставен настрана.

И въпреки това понякога си мислим, че познаваме някого само защото следим профила му от години. Знаем къде ходи, как се облича и с кого излиза, но това не означава, че познаваме истинския човек. Може да сме гледали стотици негови снимки и пак да нямаме представа какъв е животът му в действителност.

Проблемът е, че започваме да приемаме видяното за норма. Чуждите успехи ни карат да чувстваме, че изоставаме, че не правим достатъчно и че трябва да постигнем още нещо, за да бъдем щастливи. Днес искаме нова работа, утре по-висока заплата, после пътуване, по-хубав дом или някакъв друг живот, който сме видели на екрана. И все нещо не ни достига.

А понякога забравяме да се зарадваме на това, което вече имаме. На дома си, на хората, които ни обичат, на вечерите с приятели, на спокойните дни, в които не се случва нищо особено. Все обикновени неща, които рядко биха събрали стотици харесвания, но всъщност са голяма част от живота ни.

Разбира се, няма нищо лошо да искаме повече. Нормално е да имаме амбиции, да мечтаем и да се стремим към нещо по-добро. Но има разлика между това да искаш да се развиваш и постоянно да се чувстваш недостатъчен, защото някой друг сякаш живее по-добре от теб.

Още повече че през телефона си виждаме всичко - от тежки трагедии и човешко страдание до луксозни почивки и съвършени тоалети. Само за няколко минути можем да прочетем за нечия загуба, а след това да попаднем на видео от бляскаво събитие. И докато гледаме чуждия живот, понякога забравяме колко много неща приемаме за даденост в собствения си.

Не можем да знаем защо някои хора имат повече възможности, а други преминават през тежки изпитания. Животът не е справедлив към всички и няма как да намерим отговор на всеки въпрос. Но можем поне да не позволяваме на социалните мрежи да определят дали сме достатъчно успешни, красиви или щастливи.

Може би понякога трябва просто да затворим приложението и да се запитаме дали наистина искаме всичко, което виждаме, или сме започнали да го желаем, защото постоянно ни е пред очите. Дали наистина мечтаем за този живот, или просто сме се убедили, че трябва да го имаме?

Защото истината е, че не знаем какво се случва зад чуждите снимки. Не знаем какви проблеми има човекът, на когото завиждаме, нито дали той самият не гледа нечий друг профил и не си мисли, че неговият живот е по-лош.

Затова нека не бързаме да наричаме собствения си живот скучен само защото не изглежда като нечие стори. Не е нужно всеки ден да е специален, всяка вечер да е вълнуваща и всяко постижение да бъде показано на света.

Понякога най-хубавото е просто да си вкъщи, да имаш с кого да поговориш и да знаеш, че хората, които обичаш, са добре.

Може би не изоставаме толкова, колкото си мислим. Може би просто сме прекалено заети да гледаме чуждия живот, за да забележим своя.