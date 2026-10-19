Мариана Попова "съживи" баща си в новото си ВИДЕО, за да го прегърне

В новия си музикален клип Мариана Попова включи образа на баща си, когото по думите ѝ не е виждала от 33 години. Певицата разказа пред Марина Цекова в студиото на Нова, че е използвала изкуствен интелект, за да пресъздаде символична среща с него и да преживее отново близостта, която отдавна ѝ липсва.

Идеята се появила по време на работата по видеото. „А ние не може ли да съживим баща ми?“, попитала Мариана Попова, след като осъзнала, че технологията може да помогне за изграждането на тази лична история.

В клипа образът на баща ѝ я поглежда и ѝ казва: „Стани и тръгни. Това е твоят път“. Така певицата получава възможност символично да го прегърне, макар срещата да се случва единствено в рамките на видеото.

Мариана Попова представя баща си като духовна опора, която продължава да усеща въпреки дългата раздяла. Във видеото тази линия е поставена редом до образа на Веселин Плачков, който е човекът до нея в настоящето. Според разказа ѝ клипът събира миналото и настоящето чрез двамата мъже, които имат важно място в живота ѝ.

Новият клип е част от завръщането на Мариана Попова към активната музикална работа след по-дълъг период извън публичния фокус. Певицата обяснява паузата с желанието си да посвети повече време на детето си, дома и семейните отношения.

„Предпочитах този период да го посветя на Кати, на дома, на вътрешните наши лични отношения, да се почувствам истински родител, истински майка и партньор“, казва поп звездата.

Тя защитава употребата на изкуствен интелект в изкуството, когато технологията е подчинена на ясна творческа идея, а не се използва само като ефект. В нейния случай той се превръща в средство за разказ на лична история, свързана с паметта, липсата и желанието за още една прегръдка.