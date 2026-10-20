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Дани Миноуг на 55: певицата, превърнала клуба в сцена
  Тема: Известни личности

Дани Миноуг на 55: певицата, превърнала клуба в сцена

20 Октомври, 2026 09:30 727 2

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  • австралийска музика

Австралийската звезда започва като дете по телевизията, а по-късно се утвърждава като певица, телевизионен съдия и водеща

Дани Миноуг на 55: певицата, превърнала клуба в сцена - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди Кайли Миноуг да стане световна поп звезда, семейството вече има една позната по телевизията Дани. На 10 години Даниел Джейн Миноуг се присъединява към австралийското шоу Young Talent Time и бързо се превръща в познато лице за публиката. Именно там по-късно тя кани по-малката си с три години сестра Кайли да се появи на сцената.

Този детски старт не остава само спомен. Следва роля в сериала Home and Away, където през 1989 и 1990 г. играе Ема Джаксън. Между телевизионните ангажименти Дани Миноуг започва музикална кариера, която първоначално е изградена около ярък поп образ и танцувални песни.

От поп дебют до клубна кралица

Дебютният ѝ албум Love and Kisses излиза през 1991 г. и получава златен сертификат във Великобритания. Заглавната песен достига осмо място в британската класация, а след нея идват още ранни хитове като Success и Jump to the Beat.

В края на 90-те Дани Миноуг променя посоката. Сингълът All I Wanna Do от 1997 г. стига до четвърто място във Великобритания, а певицата все по-уверено се насочва към електронния поп и клубната музика. Тъкмо този завой я отделя от образа на поредната поп изпълнителка и оформя нейната собствена публика.

Най-силният резултат идва с Neon Nights от 2003 г. Албумът достига осмо място в британската класация и включва Who Do You Love Now?, Put the Needle on It, I Begin to Wonder и Don’t Wanna Lose This Feeling. Първата песен стига до номер 3, а I Begin to Wonder се изкачва до второ място.

„Мисля, че във въздуха имаше някаква магия“, казва Миноуг за създаването на Neon Nights. Тя описва албума като момент, в който за първи път се чувства достатъчно уверена да участва по-активно в текстовете, мелодиите и продукцията. Neon Nights остава най-успешният ѝ албум във Великобритания.

Телевизията, X Factor и животът извън сцената

През 2007 г. Дани Миноуг започва работа като съдия в телевизионни формати за таланти. Тя е част от британския X Factor в продължение на четири сезона, а след това се връща към австралийски продукции. По-късно води и I Kissed a Boy – първото британско риалити предаване за запознанства между гей мъже.

Публичният ѝ образ обаче дълго време е поставян в сянката на Кайли. Самата Дани говори за постоянните сравнения между двете сестри и за натиска, който идва с тях. „Удивително е, че оцелях“, казва тя за годините, в които таблоидите обсъждат едновременно кариерата, външния ѝ вид и предполагаем конфликт с Кайли.

Сестрите многократно показват, че музиката ги свързва повече, отколкото съперничеството ги разделя. През 2023 г. те се появяват заедно на WorldPride в Сидни. Година по-късно Дани разказва, че песента Kids на Кайли Миноуг и Роби Уилямс ѝ напомня за трудния период, в който Кайли се лекува от рак на гърдата. При завръщането на Кайли на сцената двете изпълняват песента заедно в Мелбърн.

Дани Миноуг навършва 55 години като артист с пет студийни албума, девет британски сингъла в Топ 10 и кариера, която не се побира в едно определение. Тя започва като дете пред телевизионните камери, намира своя звук на дансинга и постепенно превръща името Миноуг в нещо повече от фамилна връзка.

Източници: theguardian.com, independent.co.uk, abc.net.au


Австралия
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