Том Пети: гласът на Heartbreakers и Traveling Wilburys

На 20 октомври 1950 г. в Гейнсвил, Флорида, се ражда Томас Ърл Пети – музикантът, който по-късно ще превърне обикновения рокендрол разказ в песни за цели поколения. Той умира на 2 октомври 2017 г. на 66 години, но гласът му продължава да звучи в песни като „American Girl“, „Free Fallin’“ и „I Won’t Back Down“.

От Mudcrutch до Heartbreakers

Пети започва музикалния си път с групата Mudcrutch, създадена в родния му град. През 1976 г. излиза дебютният албум на Tom Petty and the Heartbreakers. В него са „Breakdown“ и „American Girl“ – песни, които бързо показват отличителния му почерк: стегнати китари, мелодии без излишна украса и текстове за свобода, движение и несигурност.

Големият пробив идва с Damn the Torpedoes от 1979 г. Следват албуми като Hard Promises, Southern Accents, Into the Great Wide Open и Echo. Сред най-познатите композиции на Пети са още „Refugee“, „The Waiting“, „Learning to Fly“ и „Mary Jane’s Last Dance“. Той не се стреми към сложна поза, а към песни, които могат да бъдат изпети от публика, събрана пред сцена или около радиото.

Пети и The Traveling Wilburys

През 1988 г. той се присъединява към The Traveling Wilburys – необичайна супергрупа, в която участват Боб Дилън, Джордж Харисън, Рой Орбисън и Джеф Лин. Първият им албум, Traveling Wilburys Vol. 1, се превръща в международен успех, а песента „Handle with Care“ остава сред емблематичните записи на формацията. Албумът печели „Грами“ за най-добро рок изпълнение от дует или група.

Пети участва и във втория албум – Traveling Wilburys Vol. 3, издаден през 1990 г. В групата той намира място между поколенията: достатъчно млад, за да внесе енергията на американския рок от 70-те и 80-те години, но и достатъчно утвърден, за да стои равностойно до Дилън, Харисън и Орбисън.

Соло успехи и песни, които остават

През 1989 г. излиза първият му солов албум Full Moon Fever, записан с участието на Джеф Лин и Майк Кембъл. От него идват „Free Fallin’“, „Runnin’ Down a Dream“ и „I Won’t Back Down“. За последната песен Пети казва пред NPR: „Радвам се, че я написах, и сега донякъде се гордея с нея“, като отбелязва, че тя е означавала много за слушателите.

Tom Petty and the Heartbreakers са приети в Залата на славата на рокендрола през 2002 г. Пети получава общо три награди „Грами“, а албумите му достигат челните позиции на американската класация в продължение на пет десетилетия. През 2014 г. Hypnotic Eye става първият албум на групата, оглавил Billboard 200.

Том Пети оставя след себе си каталог, в който рокът звучи едновременно голям и близък. Неговите песни не разчитат на дистанция или на недостъпна митология – те започват с китара, кратка фраза и усещането, че човек трябва да продължи напред, дори когато пътят не е ясен.

Източници: washingtonpost.com, freshairarchive.org, time.com