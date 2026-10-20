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Синът на Светлана Василева отпразнува рожден ден с Роналдо (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Синът на Светлана Василева отпразнува рожден ден с Роналдо (СНИМКИ)

20 Октомври, 2026 14:45 1 013 4

  • светлана василева-
  • кристиано роналдо-
  • добромир гущеров-
  • златка райкова-
  • детско парти

Партито в столичния РИНГ мол беше посветено на португалската футболна звезда и включваше триетажна торта с номер 7

Синът на Светлана Василева отпразнува рожден ден с Роналдо (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Червени и зелени балони, футболни топки и триетажна торта с номер 7 превърнаха рождения ден на сина на Светлана Василева във футболно парти, посветено на Кристиано Роналдо. Празникът е организиран в детски клуб в столичния РИНГ мол.

Роналдо не е присъствал лично на тържеството. Португалската звезда е била вдъхновение за украсата, в която са включени неговото име, футболна фланелка и образи, свързани с кариерата му. Номер 7 е поставен и върху тортата, украсена с футболни топки и други елементи от любимия спорт на рожденика.


Сред гостите е бил Благой Георгиев-младши, синът на Златка Райкова. Двете момчета са запалени по футбола и тренират в столична детска школа. Кадри от празненството са публикувани в профилите на Светлана Василева и Златка Райкова.

Тържеството напомня на друго футболно парти, организирано за сина на Златка Райкова през октомври 2025 г. Тогава темата също е била Кристиано Роналдо, а празничната торта е била на три етажа.

Източници: show.blitz.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имам

    12 0 Отговор
    Какво да кажа, но няма да коментирам от уважение към детето!

    14:47 20.10.2026

  • 2 Нее

    12 0 Отговор
    Значи заглавието всъщност е лъжа...

    14:52 20.10.2026

  • 3 Кочо

    3 0 Отговор
    С Роналдо по телевизора или с Пернишкият Роналдо, бившият футболист на Миньор Даниел Златков? А може би с плакат на Феномена Роналдо?

    15:19 20.10.2026

  • 4 Кифли

    4 0 Отговор
    Кифлите обичат да копират една от друга и да си завиждат. А моя син не може да припари до футболната школа ,когато съм на работа в чужбина.

    15:21 20.10.2026