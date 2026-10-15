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Ивайла Бакалова и Златка Райкова ще бъдат политически съперници в нова БГ комедия
  Тема: Известни личности

Ивайла Бакалова и Златка Райкова ще бъдат политически съперници в нова БГ комедия

15 Октомври, 2026 14:45 381 6

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  • българско кино-
  • исидор карадимов

Мис България 2001 ще се изправи срещу героинята на Златка Райкова в комедията „Да превземеш София“

Ивайла Бакалова и Златка Райкова ще бъдат политически съперници в нова БГ комедия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивайла Бакалова ще влезе в ролята на партиен лидер във филма „Да превземеш София“. Мис България 2001 ще играе Моника – амбициозна и безкомпромисна жена, която оглавява партия ДРУГИ, или „Движение за реална управленска гражданска инициатива“.

Героинята на Бакалова ще се изправи срещу Роза, изиграна от Златка Райкова. Роза е амбициозна жена от Койнаре, която пристига в столицата със съпруга си Марко. След поредица от комични обстоятелства тя влиза в политиката и оглавява партия НАШИ – „Национална алтернатива за шанс и истина“.

Политическо съперничество и необичайно отвличане

Съперничеството между двете героини не остава само в рамките на партийната битка. Моника решава да привлече Марко на своя страна. Той е качен в черен автомобил и отведен с качулка на главата в частен ресторант, където вместо похитители го очаква предложение за политическа кариера.

Така обикновеният мъж от Койнаре става заместник-председател на партия ДРУГИ и се оказва политически противник на собствената си съпруга. За пред избирателите Моника му създава биография на международен банков консултант с девет години опит в Папуа Нова Гвинея. Самият Марко обаче не знае къде се намира държавата.

В ролята на Марко влиза гримьорът Цецо Андреев. Във филма участва и Милен Керемедчиев, който играе Джордж Алексиев – влиятелен политически стратег, превърнал героинята на Златка Райкова в партийна лидерка.

„Търсех човек, който максимално автентично да пресъздаде образа. Милен има невероятно чувство за хумор и стои на екран по начина, по който трябва да изглежда персонажът“, казва режисьорът Исидор Карадимов.

Премиерата е насрочена за януари 2027 г.

„Да превземеш София“ е политическа комедия, режисирана от Исидор Карадимов по сценарий на Ирина Лазарова. Филмът ще бъде по кината от 8 януари 2027 г.


Участието в лентата идва след появата на Ивайла Бакалова в риалити формата „Фермата“. Тя влезе в предаването заедно с близначката си Божидара, но двете го напуснаха доброволно заради здравословните проблеми на Ивайла след операция от апендицит.

Източник: bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Венелина е много възпитана и деликатна!
    Колко отдалече дава жокер, че това ще бъде автобиографията на две безскрупулни селяндурки!!!

    14:47 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ибайла Бакалова

    3 0 Отговор
    вече на нищо не прилича. Тя не че и като млада беше хубава. Ама сега е ужас неземен.

    14:49 15.10.2026

  • 5 Каква

    1 0 Отговор
    скука !

    15:00 15.10.2026

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    Ивайла Бакалова и Златка Райкова ще бъдат политически съпернички в нова БГ комедия.

    15:02 15.10.2026