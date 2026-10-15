Ивайла Бакалова и Златка Райкова ще бъдат политически съперници в нова БГ комедия

Ивайла Бакалова ще влезе в ролята на партиен лидер във филма „Да превземеш София“. Мис България 2001 ще играе Моника – амбициозна и безкомпромисна жена, която оглавява партия ДРУГИ, или „Движение за реална управленска гражданска инициатива“.

Героинята на Бакалова ще се изправи срещу Роза, изиграна от Златка Райкова. Роза е амбициозна жена от Койнаре, която пристига в столицата със съпруга си Марко. След поредица от комични обстоятелства тя влиза в политиката и оглавява партия НАШИ – „Национална алтернатива за шанс и истина“.

Политическо съперничество и необичайно отвличане

Съперничеството между двете героини не остава само в рамките на партийната битка. Моника решава да привлече Марко на своя страна. Той е качен в черен автомобил и отведен с качулка на главата в частен ресторант, където вместо похитители го очаква предложение за политическа кариера.

Така обикновеният мъж от Койнаре става заместник-председател на партия ДРУГИ и се оказва политически противник на собствената си съпруга. За пред избирателите Моника му създава биография на международен банков консултант с девет години опит в Папуа Нова Гвинея. Самият Марко обаче не знае къде се намира държавата.

В ролята на Марко влиза гримьорът Цецо Андреев. Във филма участва и Милен Керемедчиев, който играе Джордж Алексиев – влиятелен политически стратег, превърнал героинята на Златка Райкова в партийна лидерка.

„Търсех човек, който максимално автентично да пресъздаде образа. Милен има невероятно чувство за хумор и стои на екран по начина, по който трябва да изглежда персонажът“, казва режисьорът Исидор Карадимов.

Премиерата е насрочена за януари 2027 г.

„Да превземеш София“ е политическа комедия, режисирана от Исидор Карадимов по сценарий на Ирина Лазарова. Филмът ще бъде по кината от 8 януари 2027 г.

Участието в лентата идва след появата на Ивайла Бакалова в риалити формата „Фермата“. Тя влезе в предаването заедно с близначката си Божидара, но двете го напуснаха доброволно заради здравословните проблеми на Ивайла след операция от апендицит.

Източник: bgdnes.bg