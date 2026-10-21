Принц Хари иска помирение с крал Чарлз III и принц Уилям

Принц Хари заяви, че иска отношенията му със семейството да се подобрят, но твърди, че някои хора не желаят помирението да се случи. Херцогът на Съсекс направи изказването в интервю за списание GQ, в което говори за напрежението с близките си и за решението да се върне във Великобритания.

„Някои хора не искат това да се случи. Аз искам да се случи“, каза Хари. По думите му възстановяването на отношенията в семейството може да помогне и на други хора, които преминават през подобни конфликти.

„На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Това е ключовото“, добави той. Хари уточни, че завръщането му във Великобритания отчасти е било продиктувано от желанието да бъде по-близо до семейството си.

Напрежението с принц Уилям продължава

Отношенията между Хари и по-големия му брат, принц Уилям, са обтегнати, откакто Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния.

През август Хари и Меган отново се завърнаха във Великобритания. Миналата седмица двамата посетиха Нотингам при първата си съвместна публична поява след завръщането си. Смята се, че Хари и Уилям не са разговаряли от няколко години, а последната им публична поява заедно е била на коронацията на крал Чарлз III през 2023 г.

„Белезите остават завинаги“

В интервюто Хари заяви, че „белезите остават завинаги“, но допълни, че би насърчил всеки да остави миналото зад гърба си. Според него човек по-трудно се освобождава от преживяното, когато събитията продължават да влияят на ежедневието му.

Попитан дали скърби за отношенията, които е имал с баща си и брат си, принцът отговори утвърдително. Той определи семейните конфликти като тема, в която много хора могат да се припознаят, включително при разногласия между братя и сестри и при нарушени отношения между родители и деца.

Хари не посочи конкретно кого има предвид, когато каза, че някои хора не искат помирението. Представител на семейство Съсекс е заявил пред „Индипендънт“, че думите не са били насочени като нападка срещу принц Уилям или друг член на семейството, а са били казани в общ контекст.

Източници: nova.bg, independent.co.uk