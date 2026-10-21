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Принц Хари иска помирение с крал Чарлз III и принц Уилям
  Тема: Известни личности

Принц Хари иска помирение с крал Чарлз III и принц Уилям

21 Октомври, 2026 06:31 340 1

  • принц хари-
  • кралското семейство-
  • принц уилям-
  • меган маркъл-
  • великобритания

Херцогът на Съсекс заяви, че желае отношенията му със семейството да се подобрят

Принц Хари иска помирение с крал Чарлз III и принц Уилям - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари заяви, че иска отношенията му със семейството да се подобрят, но твърди, че някои хора не желаят помирението да се случи. Херцогът на Съсекс направи изказването в интервю за списание GQ, в което говори за напрежението с близките си и за решението да се върне във Великобритания.

„Някои хора не искат това да се случи. Аз искам да се случи“, каза Хари. По думите му възстановяването на отношенията в семейството може да помогне и на други хора, които преминават през подобни конфликти.

„На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Това е ключовото“, добави той. Хари уточни, че завръщането му във Великобритания отчасти е било продиктувано от желанието да бъде по-близо до семейството си.

Напрежението с принц Уилям продължава

Отношенията между Хари и по-големия му брат, принц Уилям, са обтегнати, откакто Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния.

През август Хари и Меган отново се завърнаха във Великобритания. Миналата седмица двамата посетиха Нотингам при първата си съвместна публична поява след завръщането си. Смята се, че Хари и Уилям не са разговаряли от няколко години, а последната им публична поява заедно е била на коронацията на крал Чарлз III през 2023 г.

„Белезите остават завинаги“

В интервюто Хари заяви, че „белезите остават завинаги“, но допълни, че би насърчил всеки да остави миналото зад гърба си. Според него човек по-трудно се освобождава от преживяното, когато събитията продължават да влияят на ежедневието му.

Попитан дали скърби за отношенията, които е имал с баща си и брат си, принцът отговори утвърдително. Той определи семейните конфликти като тема, в която много хора могат да се припознаят, включително при разногласия между братя и сестри и при нарушени отношения между родители и деца.

Хари не посочи конкретно кого има предвид, когато каза, че някои хора не искат помирението. Представител на семейство Съсекс е заявил пред „Индипендънт“, че думите не са били насочени като нападка срещу принц Уилям или друг член на семейството, а са били казани в общ контекст.

Източници: nova.bg, independent.co.uk


Великобритания
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  • 1 Ъхъ

    1 0 Отговор
    Ще иска я! Видя колко е трудно да си вади сам хляба и сви ушите! На мен баща ми да работеше цар, много щях да го слушам!🤥

    06:44 21.10.2026