Тори Спелинг показа 18-годишната си дъщеря Стела (СНИМКА)

Тори Спелинг и 18-годишната ѝ дъщеря Стела Макдермот избраха еднакво мрачен стил за вечерта си на Halloween Horror Nights в Universal Studios. Двете позираха за снимки в изцяло черни тоалети, а актрисата сподели кадрите в Instagram.
„Октомври ни отива“, написа Спелинг към публикацията, отбелязвайки дъщеря си и събитието. Halloween Horror Nights е ежегодната хорър атракция на Universal Studios, която превръща парковете на компанията в тематични пространства с лабиринти, декори и актьори в образи от жанра.
Стела е второто дете на актрисата
Стела е второто от петте деца на Тори Спелинг и Дийн Макдермът. Тя е родена през 2008 г. След нея семейството се увеличава с Хати, Фин и Бо. Спелинг и Макдермът имат и сина Лиъм, а актьорът е баща и на Джак от предишния си брак.
Спелинг, която стана известна с ролята си на Дона Мартин в „Бевърли Хилс, 90210“, и Макдермът сключват брак през 2006 г. Двамата обявяват раздялата си през юни 2023 г., а разводът им е финализиран през ноември 2025 г.
Двамата продължават да прекарват време заедно
След края на брака Спелинг заяви, че отношенията им като родители са останали близки. В разговор с People тя каза: „Правим семейни вечери, правим всичко заедно, така че това е много добро за децата.“
Източници: people.com, latimes.com, eonline.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
06:58 28.10.2026
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