Новини
Любопитно »
Тори Спелинг показа 18-годишната си дъщеря Стела (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Тори Спелинг показа 18-годишната си дъщеря Стела (СНИМКА)

28 Октомври, 2026 06:48 577 2

  • тори спелинг-
  • стела макдермът-
  • хелоуин-
  • декан макдермът-
  • холивуд

Двете позираха с еднакво черни тоалети по време на Halloween Horror Nights в Universal Studios

Тори Спелинг показа 18-годишната си дъщеря Стела (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тори Спелинг и 18-годишната ѝ дъщеря Стела Макдермот избраха еднакво мрачен стил за вечерта си на Halloween Horror Nights в Universal Studios. Двете позираха за снимки в изцяло черни тоалети, а актрисата сподели кадрите в Instagram.

„Октомври ни отива“, написа Спелинг към публикацията, отбелязвайки дъщеря си и събитието. Halloween Horror Nights е ежегодната хорър атракция на Universal Studios, която превръща парковете на компанията в тематични пространства с лабиринти, декори и актьори в образи от жанра.


Стела е второто дете на актрисата

Стела е второто от петте деца на Тори Спелинг и Дийн Макдермът. Тя е родена през 2008 г. След нея семейството се увеличава с Хати, Фин и Бо. Спелинг и Макдермът имат и сина Лиъм, а актьорът е баща и на Джак от предишния си брак.

Спелинг, която стана известна с ролята си на Дона Мартин в „Бевърли Хилс, 90210“, и Макдермът сключват брак през 2006 г. Двамата обявяват раздялата си през юни 2023 г., а разводът им е финализиран през ноември 2025 г.

Двамата продължават да прекарват време заедно

След края на брака Спелинг заяви, че отношенията им като родители са останали близки. В разговор с People тя каза: „Правим семейни вечери, правим всичко заедно, така че това е много добро за децата.“

Източници: people.com, latimes.com, eonline.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 0 Отговор
    Джак от предишния си брак.

    06:58 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.