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Жани Горанова напусна „Игри на волята“

Жани Горанова напусна „Игри на волята“

28 Октомври, 2026 03:38, обновена 28 Октомври, 2026 03:40 618 1

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Капитанът на Канарите загуби елиминационната битка от Елица, която спечели 100 златни гроша

Жани Горанова напусна „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жани Горанова напусна „Игри на волята“, след като загуби елиминационната битка срещу капитана на племето на Ураганите Елица. Дуелът между двете участнички беше директна капитанска елиминация и премина с няколко обрата.

По-високата издръжливост на волейболната съдийка Елица ѝ помогна да натрупа преднина в средата на изпитанието. Тя запази преимуществото си до края и спечели битката, с което Жани Горанова се раздели с надпреварата.

Елица спечели и богатството на Жани

Победата донесе на Елица награда от 50 златни гроша. Към тях тя прибави и богатството на Жани, което също е било в размер на 50 златни гроша. Така Елица се превърна в най-богатия участник в голямата игра.

Преди елиминацията Жани беше капитан на Канарите. Участието ѝ продължава с гостуване в подкаста „След Игрите“, където разказва за развитието на племето, отношенията си с Иван, женските коалиции и своите фаворити за победител в предаването.

Епизодът с Жани е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Предстои нова номинационна битка

„Игри на волята“ продължава на 28 октомври от 20:00 ч. по NOVA. В епизода ще се проведе първата номинационна битка за седмицата, след която един от участниците ще бъде изпратен на битка за оцеляване.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
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  • 1 Марио

    0 0 Отговор
    Тази Юлия само повтаря, че си имала приятел все едно се е омъжила за него и гледа само да докопа парите 👎🏿

    04:02 28.10.2026