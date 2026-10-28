Жани Горанова напусна „Игри на волята“, след като загуби елиминационната битка срещу капитана на племето на Ураганите Елица. Дуелът между двете участнички беше директна капитанска елиминация и премина с няколко обрата.
По-високата издръжливост на волейболната съдийка Елица ѝ помогна да натрупа преднина в средата на изпитанието. Тя запази преимуществото си до края и спечели битката, с което Жани Горанова се раздели с надпреварата.
Елица спечели и богатството на Жани
Победата донесе на Елица награда от 50 златни гроша. Към тях тя прибави и богатството на Жани, което също е било в размер на 50 златни гроша. Така Елица се превърна в най-богатия участник в голямата игра.
Преди елиминацията Жани беше капитан на Канарите. Участието ѝ продължава с гостуване в подкаста „След Игрите“, където разказва за развитието на племето, отношенията си с Иван, женските коалиции и своите фаворити за победител в предаването.
Епизодът с Жани е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Предстои нова номинационна битка
„Игри на волята“ продължава на 28 октомври от 20:00 ч. по NOVA. В епизода ще се проведе първата номинационна битка за седмицата, след която един от участниците ще бъде изпратен на битка за оцеляване.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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1 Марио
04:02 28.10.2026