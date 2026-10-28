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Меган Маркъл получи нова роля в австралийско шоу
  Тема: Известни личности

Меган Маркъл получи нова роля в австралийско шоу

28 Октомври, 2026 05:34 448 0

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  • принц хари

Херцогинята на Съсекс ще бъде специален гост в „Junior MasterChef Australia“ през 2027 г.

Меган Маркъл получи нова роля в австралийско шоу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл ще се завърне на телевизионния екран като специален гост в австралийското кулинарно шоу Junior MasterChef Australia. Новият сезон е планиран за 2027 г. и ще бъде излъчен по Network 10.

Херцогинята на Съсекс ще участва заедно с готвачката и телевизионна водеща Пох Линг Йоу, която ще води предаването. Състезанието е предназначено за деца между 9 и 13 години, а снимките ще се проведат в Melbourne Showgrounds. Точна дата за началото на продукцията и премиерата все още не е обявена.

„Имах невероятно преживяване с целия екип на MasterChef през април, така че когато ме поканиха да се върна и да работя с тази млада група таланти, отговорът ми беше лесен“, заяви Меган Маркъл. Тя добави, че обича да готви със собствените си деца и очаква с интерес да види какво ще приготвят участниците.

Връщане към телевизията

Новият ангажимент идва след участието на Меган в MasterChef Australia през 2026 г. Тя се появи като гост-съдия в основната версия на шоуто по време на посещението си в Австралия с принц Хари. Според The Guardian епизодът е привлякъл най-голямата неделна аудитория на Network 10 от 2023 г.

Меган стана известна с ролята на Рейчъл Зейн в сериала Костюмари, в който участва седем сезона. След брака си с принц Хари през 2018 г. тя се оттегли от актьорската професия. По-късно разви лайфстайл бранд и представи две сезона на With Love, Meghan в Netflix.

Новият проект на фона на разследване

Съобщението за телевизионното участие беше направено дни след като във Филипините започна разследване срещу бащата на Меган. Полубратът ѝ Томас Маркъл-младши е подал сигнал до местните власти, в който твърди, че е открил материали със сексуално насилие над деца в бившия дом на баща им в Себу.

Филипинското министерство на правосъдието потвърди, че по случая работи междуведомствена task force в Себу. Полицията заяви, че ще координира действията си с американски и британски правоохранителни органи при проверката на предполагаемите цифрови доказателства.

До момента няма данни Томас Маркъл-старши да е обвинен или осъден. Той отрича твърденията. В изявление, цитирано от Daily Mail, той заяви, че обвиненията са „куп лъжи“ и че не е извършвал действията, за които е обвинен.

Меган Маркъл каза, че е „дълбоко разстроена“ от информацията. Тя съобщи още, че през 2018 г. е получила писмо с тревожни твърдения за баща си и че тогава е получила уверения, че те ще бъдат проверени. Разследването във Филипините продължава, а следващата телевизионна поява на Меган е планирана за новия сезон на Junior MasterChef Australia през 2027 г.

Източници: ew.com, theguardian.com, apnews.com


Австралия
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