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Австралия върна на Китай два фрагмента от Сун

Австралия върна на Китай два фрагмента от Сун

28 Октомври, 2026 10:35 550 0

  • китайски културни ценности-
  • северна династия сун-
  • австралия-
  • императорски гробници-
  • културно наследство

Глави на каменни статуи от императорския некропол край Гунъи бяха предадени в Канбера на китайските власти

Австралия върна на Китай два фрагмента от Сун - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Австралия върна на Китай два фрагмента от каменни статуи от императорските гробници на Северната династия Сун. Националната галерия на Австралия предаде артефактите на Националната администрация за културното наследство на Китай на церемония в Канбера.

Двата предмета са глави на статуи на граждански и военен сановник. Те са изработени от варовик и произхождат от провинция Хънан в Централен Китай. Според данните на Националната галерия на Австралия главата на гражданския сановник е висока 70 сантиметра и тежи 223 килограма, а тази на военния сановник е висока 68 сантиметра и тежи 132 килограма.

Фрагменти от императорския некропол край Гунъи

Китайските власти свързват главата на гражданския сановник с гробницата Юнчанлин, а главата на военния сановник – с Юнюлин. Двете гробници са част от комплекса на императорските гробници на Северната династия Сун край град Гунъи.

Некрополът е известен с каменните си фигури, поставяни по погребалните пътища. Сред тях има изображения на сановници, воини, митични животни и други пазители на императорските гробници. Върнатите глави са част от този ансамбъл и са определяни като представители на каменната скулптура от периода Сун.

„Връщането на културните ценности е израз на уважение към културното наследство, поемане на отговорност и международно партньорство“, са заявили австралийските представители, цитирани от „Женмин жибао“.

Поредно връщане на китайски ценности

Това е поредно предаване на китайски културни ценности от Австралия. През октомври 2023 г. австралийската страна върна четири произведения на изкуството и един фосил. Сред тях са рисувана керамична фигура на конник от периода между Северните династии и Тан, позлатена бронзова статуя на Буда от края на династията Суй или началото на Тан, както и фосил на древно влечуго.

През 2015 г. Австралия е върнала на Китай и една статуя на Гуанин. Новата церемония затвърждава сътрудничеството между двете държави по връщането на културни ценности, свързани с китайското историческо наследство.

Източници: english.news.cn, jiemian.com, australia.people.com.cn


Австралия
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