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Роби Уилямс пя пред 97 000 души на Melbourne Cup (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Роби Уилямс пя пред 97 000 души на Melbourne Cup (ВИДЕО)

5 Ноември, 2026 16:13 502 0

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Британската поп звезда изпълни четири хита преди състезанието и изнесе 75-минутен концерт след последната гонка. На 7 ноември започва стадионното му турне BRITPOP World Tour

Роби Уилямс пя пред 97 000 души на Melbourne Cup (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роби Уилямс превърна Melbourne Cup в музикална сцена. Британската поп звезда изнесе две изпълнения на хиподрума „Флемингтън“ в Мелбърн пред 97 112 зрители, събрали се за 166-ото издание на най-известното конно надбягване в Австралия.

Първата му поява беше непосредствено преди старта на основното състезание. Уилямс започна с „Feel“, а след това изпълни „Rock DJ“, „Angels“ и „Let Me Entertain You“. Певецът се движеше сред публиката и се появи на сцена в зоната за конете, облечен в костюм с мотиви на коне.

„Мелбърн е нещо като моето духовно място“, каза Уилямс пред медиите преди събитието. Той определи Melbourne Cup като състезание, което е дълбоко вкоренено в австралийската култура, и допълни, че приема участието си „много сериозно“.

75 минути хитове след последната гонка

Шоуто продължи и след финала на състезателния ден. Уилямс се върна на сцената The Elms Live Stage за 75-минутен концерт, който затвори програмата във „Флемингтън“. В него прозвучаха песни от различни етапи на кариерата му, както и изпълнения на композиции, свързвани с Oasis, Midnight Oil, Shania Twain и INXS.

Според Австралийската радиотелевизионна корпорация публиката е пяла заедно с него по време на „Angels“ и „Let Me Entertain You“. Fox Sports определи появата му преди надбягването като едно от най-силните музикални откривания на голямо спортно събитие в Австралия, като цитира коментара на телевизионния водещ Еди Макгуайър: „Роби Уилямс, свали шапка.“

Посещаемостта от 97 112 души е най-високата за деня на Melbourne Cup от 2016 г. насам. Самото състезание завърши с победа на Point of Law, язден от Итън Браун. Треньорът Киаран Махър записа историческа тройка, след като негови коне заеха първите три места.

BRITPOP World Tour започва на 7 ноември

Изпълненията във „Флемингтън“ бяха първата австралийска концертна поява на Уилямс преди началото на BRITPOP World Tour. Стадионната обиколка започва на 7 ноември в Adelaide Oval.

След Аделаида певецът ще излезе на сцената на Marvel Stadium в Мелбърн на 11 ноември, на Accor Stadium в Сидни на 14 ноември, на McDonald Jones Stadium в Нюкасъл на 17 ноември и на Suncorp Stadium в Бризбън на 20 ноември.

След концертите в Австралия турнето продължава в Нова Зеландия с дати в Окланд на 24 ноември и Крайстчърч на 28 ноември. За последния град това ще бъде първата поява на Уилямс там от 25 години.

Източници: abc.net.au, foxsports.com.au, racing.com


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