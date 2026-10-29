81-годишната Хелън Мирън: Обичах кокаина, но няма да го докосна отново

„Обичах кокаина. Никога не съм вземала много, само по малко на партита“, разказва Хелън Мирън. Актрисата, която вече е на 81 години, признава, че е употребявала наркотика за удоволствие, но го е спряла в началото на 80-те години.

Причината била свързана с Клаус Барби – нацисткия военнопрестъпник, известен като „Касапина от Лион“. Мирън научила, че след Втората световна война той се е укривал в Южна Америка и е финансирал живота си чрез трафик на кокаин.

„Когато вземаш наркотик на парти, просто не мислиш откъде е дошъл. Не бих докоснала този наркотик никога повече. Трябва да си наясно с пътя, който е изминал, за да стигне до теб“, казва Хелън Мирън днес.

Разказът ѝ е част от интервю за списание GQ. За употребата на кокаин и решението на актрисата да се откаже от него е писано и в „Гардиън“, който цитира нейни по-ранни думи.

Мирън разказва и за единствения случай, в който е вземала LSD. Това се случило, когато била на 20 години. В автобиографията си „В кадър“ тя включва снимка от онзи период, на която се търкаля по горска поляна под въздействието на наркотика.

„Имах най-прекрасното, магично преживяване и след това си казах: никога повече няма да го правя“, спомня си актрисата. По думите ѝ ефектът бил толкова силен, че веднага разбрала, че с това вещество не бива да се експериментира.

Мирън допълва, че като много други хора от нейното поколение е употребявала марихуана и „всички останали неща“, но професията ѝ винаги е била на първо място. „Това беше моята последна дрога“, казва тя.

В последните си интервюта актрисата говори по-често за остаряването и за начина, по който приема промените в живота си. Пред Allure тя заявява, че намира всичко в това да бъдеш на 80 години за прекрасно.

„По дяволите, аз съм жива, работя, мога да изпия чаша вино, да сложа грим, да слушам музика, да гледам красив залез и да отида на театър. Мога да живея живота си. Това е прекрасно“, казва Хелън Мирън.

Хелън Мирън печели „Оскар“ през 2007 г. за ролята на кралица Елизабет Втора във филма „Кралицата“. По-късно тя разказва за среща с покойната кралица по време на конните надбягвания в Аскът. Елизабет Втора я представила на шейх като „човека, който ме изигра във филм“, но той очевидно не разбрал за кого става дума.

Мирън си спомня и друг неловък момент от чаената среща. Млякото било от другата страна на принц Филип, но актрисата не успяла да реши как да се обърне към него, за да го помоли да ѝ го подаде. В крайна сметка изпила чая без мляко.