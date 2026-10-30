Новини
Любопитно »
Мартин Елвиса има нова любов - провокативен модел?
  Тема: Известни личности

Мартин Елвиса има нова любов - провокативен модел?

30 Октомври, 2026 12:58 1 272 9

  • мартин николов-
  • елвиса-
  • йоана илиева-
  • карин стоева-
  • ергенът

Според упорити слухове новата връзка на Елвиса продължава от един месец

Мартин Елвиса има нова любов - провокативен модел? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слух за нова връзка свърза Мартин Николов-Елвиса с модела Карин Стоева, позната с присъствието си в платформата OnlyFans, а отношенията им продължават от малко повече от месец, предава ХотАрена. Двамата обаче не са потвърдили публично, че са двойка.

Мартин Елвиса има нова любов - провокативен модел?

Неотдавна стана ясно, че риалити героят от "Ергенът" и "Игри на волята" се е разделил с доскорошната си половинка Йоана Илиева, с която ту се събираха, ту се разделяха. В предаването „Преди обед“ той заяви: „Две седмици след „Фермата“ се разделихме с Йоана“. По думите му решението е било правилно.

„Доволен съм от това решение, защото нейните действия след раздялата показаха, че съм бил прав за почти всичките си съмнения и притеснения“, каза Мартин Николов.

Той не посочи конкретни обстоятелства, които да доказват изневяра, но даде да се разбере, че не вижда възможност двамата да останат дори приятели. Йоана така и не коментира публично разлъката, а просто продължи напред. Тя е заявила единствено, че към момента няма партньор.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кви са тия ве

    13 0 Отговор
    Напълни се дъс сЕкви диви с---е--л-яни

    13:05 30.10.2026

  • 2 Нина

    16 0 Отговор
    Защо не престанете да ни занимавате с такива нещастни същества,нима няма по достойни българи за публикуване на техните успехи ,а непрекъснато ни натрапвате някакви неудачници.Не мога да открия логика във всичко това.

    13:05 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Хахаха....... Таа верно много провокативен модел! Мен ще ме провокира да ходя винаги с торба под ръка...
    Или към пиянство...

    13:11 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чичи

    7 0 Отговор
    Цял живот да работиш като "пералня" на тако си? Егати недоносчето.

    13:54 30.10.2026

  • 9 на 100%-центи

    0 0 Отговор
    Тази мома изкарва повече пари от него в Онлито. Може да сте сигурни в това.

    14:37 30.10.2026