Мартин Елвиса има нова любов - провокативен модел?

Слух за нова връзка свърза Мартин Николов-Елвиса с модела Карин Стоева, позната с присъствието си в платформата OnlyFans, а отношенията им продължават от малко повече от месец, предава ХотАрена. Двамата обаче не са потвърдили публично, че са двойка.
Неотдавна стана ясно, че риалити героят от "Ергенът" и "Игри на волята" се е разделил с доскорошната си половинка Йоана Илиева, с която ту се събираха, ту се разделяха. В предаването „Преди обед“ той заяви: „Две седмици след „Фермата“ се разделихме с Йоана“. По думите му решението е било правилно.
„Доволен съм от това решение, защото нейните действия след раздялата показаха, че съм бил прав за почти всичките си съмнения и притеснения“, каза Мартин Николов.
Той не посочи конкретни обстоятелства, които да доказват изневяра, но даде да се разбере, че не вижда възможност двамата да останат дори приятели. Йоана така и не коментира публично разлъката, а просто продължи напред. Тя е заявила единствено, че към момента няма партньор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кви са тия ве
13:05 30.10.2026
2 Нина
13:05 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Или към пиянство...
13:11 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чичи
13:54 30.10.2026
9 на 100%-центи
14:37 30.10.2026