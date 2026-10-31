Лари Мълън-младши на 65: бележката, която създаде U2

Една кратка бележка на училищно табло променя историята на рок музиката. На 14 години Лари Мълън-младши пише, че търси музиканти за група, и я поставя в училище „Маунт Темпъл“ в Дъблин. Днес ирландският музикант навършва 65 години като барабанист и съосновател на U2.

Мълън е роден на 31 октомври 1961 г. в дъблинския квартал Артейн. През септември 1976 г. той решава, че иска да събере рок група, вместо да свири сам. В отговор на обявата му се отзовават Пол Хюсън, който по-късно приема сценичното име Боно, братята Дейвид и Дик Евънс и Адам Клейтън.

Първата репетиция е в кухнята

Първата среща се провежда в кухнята на семейство Мълън. Към събирането първоначално се присъединяват още ученици, но съставът постепенно се свива. Остават Мълън, Боно, Адам Клейтън и Дейвид Евънс, известен като Ди Едж. По това време групата носи името „Фийдбек“, а по-късно за кратко е наричана „Тhe Hype“, преди да се установи като U2.

„Бях начело през първите пет минути, но щом Боно дойде, останах без работа“, разказва Мълън за началото на групата пред списание „Тайм“. Шеговитото му описание обобщава ролите в ранния състав: Мълън поставя началото, Клейтън осигурява баса, Ди Едж постепенно изгражда характерния китарен звук, а Боно се превръща във вокалист и лице на U2.

От училищното табло до световната сцена

Първият албум на U2, „Момче“, излиза през 1980 г. В следващите десетилетия групата се утвърждава с албуми като „Война“, „Незабравимият огън“, „Дървото на Джошуа“, „Ахтунг бейби“ и „Всичко, което не можеш да оставиш след себе си“. В центъра на този звук остава ритъмът на Мълън – сдържан, прецизен и разпознаваем още от първите записи.

Барабанистът работи и извън U2. Заедно с Адам Клейтън създава музиката към филма „Мисията невъзможна“ от 1996 г., а двамата оформят проекта „Автоматик бейби“.

През 2026 г. U2 отбелязва половин век от първата среща, породена от бележката на Мълън. На 25 септември групата се завърна в „Маунт Темпъл“ – училището, от което започва историята ѝ. Петдесет години по-късно началото все още се разказва с един прост надпис: барабанист търси музиканти.

Източници: apnews.com, content.time.com