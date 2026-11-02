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Пиърс Броснан и съпругата му показаха порасналите си синове (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Пиърс Броснан и съпругата му показаха порасналите си синове (СНИМКА)

2 Ноември, 2026 09:44 659 1

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Кийли Шей Смит сподели семейна снимка от 82-рия рожден ден на майка си. Дилън и Парис Броснан рядко се появяват публично заедно с родителите си

Пиърс Броснан и съпругата му показаха порасналите си синове (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейна снимка събра Пиърс Броснан, съпругата му Кийли Шей Смит и двамата им пораснали синове Дилън и Парис. Поводът е 82-рият рожден ден на майката на Кийли – Шарън Роуз.

На кадъра Кийли е застанала до 29-годишния Дилън, а до нея е майка ѝ. Пиърс Броснан я прегръща през рамото, докато 25-годишният Парис стои до баща си. Снимката привлече внимание именно защото семейство Броснан рядко се появява в пълен състав.

„Моля ви, присъединете се към мен в пожеланията ми за 82-рия рожден ден на моята обичана майка Шарън Роуз“, написа Кийли Шей Смит.


Семейството отново заедно на червения килим

През септември Кийли, Пиърс, Дилън и Парис се появиха заедно на премиерата на филма Seniors в Лос Анджелис. Събитието се проведе в рамките на филмовия фестивал Indiewood в Китайския театър на Грауман. Парис има роля във филма, което превърна премиерата и в семейна подкрепа за най-малкия син на актьора.

Пиърс Броснан беше облечен в син ленен костюм и бяла риза. Парис избра черен костюм, бяла риза, черна вратовръзка и цветни очила, а Дилън се появи с бежов костюм и раирана риза. Кийли Шей Смит носеше розова дантелена рокля и бял сатенен блейзър.

Това беше първата обща публична поява на четиримата след партито на GQ „Мъж на годината“ през 2022 г. Година по-късно Броснан и съпругата му присъстваха на дипломирането на Парис в университета Loyola Marymount, където той е изучавал кино и телевизия.


Пиърс Броснан е баща на пет деца

Освен Дилън и Парис, актьорът има още три деца от покойната си съпруга Касандра Харис – синовете Кристофър и Шон и дъщеря им Шарлот. Харис умира през 1991 г. на 43 години след заболяване от рак на яйчниците. Шарлот умира от същата диагноза през 2013 г. на 41 години.

Дилън и Парис са част от артистичния свят. Двамата се появиха заедно с баща си и във филма The Unholy Trinity, а Парис продължава самостоятелното си участие в киното със Seniors.

Източници: tialoto.bg, tvinsider.com


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