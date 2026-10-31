Пайпър Перабо на 50: От „Грозна като смъртта“ до Холивуд

На 31 октомври 1976 г. в Далас се ражда Пайпър Лиса Перабо – актрисата, която няколко десетилетия по-късно ще бъде разпознавана от милиони зрители като Вайълет Санфорд от „Грозна като смъртта“. Днес тя навършва 50 години, а ролята, с която започва големият ѝ пробив, продължава да определя мястото ѝ в популярната култура.

Перабо израства в Томс Ривър, Ню Джърси, и завършва театър в Университета на Охайо през 1998 г. След дипломирането си се премества в Ню Йорк, където работи като сервитьорка и играе на театрална сцена. Първата ѝ пълнометражна поява е в комедията Whiteboyz през 1999 г.

Ролята, която отваря вратите към Холивуд

Година по-късно Перабо получава ролята на Вайълет „Джърси“ Санфорд във филма „Грозна като смъртта“. Героинята е млада авторка на песни, която напуска Ню Джърси и се опитва да пробие в Ню Йорк, докато работи в шумен и провокативен бар.

Филмът е посрещнат противоречиво от критиците, но се превръща в боксофис успех с над 113 милиона долара приходи в световен мащаб. Перабо печели награда на MTV за най-добър музикален момент за изпълнението на „One Way or Another“. В интервю за OK! тя описва филма като „голям повратен момент“, защото ѝ помага да стигне до прослушвания и роли, до които преди това няма достъп.

През 2026 г., когато филмът наближава 25-ата си годишнина, актрисата отново се връща към спомена за него. „Беше голям момент в живота ми“, казва Перабо пред NewBeauty, определяйки възможността да преживее отново епохата като забавна.

От независимото кино до големите продукции

След „Грозна като смъртта“ Перабо не се ограничава до романтични комедии. В „Изгубени и обезумели“ от 2001 г. играе ученичка в интернат, въвлечена в сложна любовна връзка. Следват участия в „По-евтино с дузина“, „По-евтино с дузина 2“, „Представи си мен и теб“, „Престижът“, „Първият сняг“, „Предимството на Лопър“ и „Ангелът на падането“.

Една от най-важните ѝ телевизионни роли е агентката от ЦРУ Ани Уокър в сериала „Скрити дела“, излъчван между 2010 и 2014 г. За изпълнението си Перабо получава номинация за „Златен глобус“ за най-добра актриса в драматичен сериал. По-късно тя се появява в „Йелоустоун“, „Милиарди“ и „Пеперуда“, където продължава да избира роли извън образа на момичето от бара.

Възможно ли е завръщане във „Грозна като смъртта“

През март 2026 г. Перабо заявява, че разговорите за продължение на „Грозна като смъртта“ продължават. Тя не разкрива подробности, но казва, че не може да сподели много, защото предишния път е била смъмрена, след като е говорила за проекта.

Засега няма обявена дата за снимки или премиера на продължението. Перабо обаче продължава да гледа към следващите си роли, като подчертава, че обича театъра и остава фокусирана върху актьорската професия. Така на 50 години тя остава свързана с най-популярния си филмов образ, но кариерата ѝ отдавна е излязла извън рамките на една бар сцена и една хитова песен.

Източници: newbeauty.com, okmagazine.com, theguardian.com