Крал Чарлз III е първият монарх оповестил колко данъци плаща

Крал Чарлз III стана първият британски монарх в модерната епоха, който публично разкри размера на личните си данъчни плащания. Данните, публикувани заедно с финансовите отчети на кралското домакинство, показват, че монархът е платил 12,9 млн. паунда данъци за финансовата 2024–2025 г. и общо над 30 млн. паунда от възкачването си на трона през септември 2022 г.

Плащанията са доброволни, тъй като по закон британският монарх не е задължен да плаща данък върху доходите, капиталовите печалби или наследството. Практиката за доброволно плащане на данъци започва през 1993 г. при кралица Елизабет II, но досега конкретните суми не са били публично оповестявани.

Разкриването на сумите е представено от двореца като част от стремеж към по-голяма финансова прозрачност. В същото време британски медии и анализатори отбелязват, че публикуваните данни не представляват пълна данъчна декларация и не дават детайлна картина за източниците на доходите, допустимите разходи и реалния размер на личното богатство на монарха.

Принц Уилям също публикува данни за своите данъчни плащания. Като принц на Уелс и херцог на Корнуол той е платил 7,76 млн. паунда за 2024–2025 г. и 8,34 млн. паунда за предходната година. Общо откакто наследи херцогство Корнуол след възкачването на баща си, Уилям е внесъл над 20 млн. паунда данъци.

Доходите на краля идват основно от херцогство Ланкастър – исторически поземлен и имотен портфейл, който осигурява частни приходи на действащия монарх. Принцът на Уелс получава приходите от херцогство Корнуол, създадено през XIV век, за да финансира наследника на трона.

Финансовите отчети показват, че активите на херцогство Корнуол се оценяват на около 1,2 млрд. паунда, докато херцогство Ланкастър е оценено на 687,3 млн. паунда. Това обаче не означава, че принц Уилям лично разполага с цялата стойност на херцогството. Той получава годишния нетен приход, но няма свободен достъп до капитала, който се управлява като наследствено имение в полза на настоящия и бъдещите херцози на Корнуол.

По оценки на Sunday Times Rich List личното състояние на крал Чарлз III през 2026 г. възлиза на около 680 млн. паунда, като година по-рано беше изчислявано на 640 млн. паунда. Тези оценки не включват активи като Crown Estate, които са свързани с институцията на монархията, а не с личната собственост на краля.

Една от най-обсъжданите теми във финансовите отчети е затворът Дартмур в Девън, който е собственост на херцогство Корнуол. Обектът е отдаден под наем на Министерството на правосъдието, но остава празен от юли 2024 г. заради установени високи нива на радон – естествен радиоактивен газ, който при продължително излагане е свързан с риск от рак на белия дроб.

Принц Уилям е решил от 2026–2027 г. нататък лично да не се възползва от годишния наем от 1,5 млн. паунда, генериран от затвора. Сумата ще бъде насочена към фонд за възстановяване и подкрепа на местната общност в Принстаун – населено място, силно зависимо от бъдещето на затвора и засегнато от несигурността около неговото затваряне.

Финансовите документи дават информация и за домакинството на принца и принцесата на Уелс. Броят на служителите в Кенсингтънския дворец е нараснал до 74 души. Данните сочат, че 14,9% от персонала са от етнически малцинствени групи, а 73% от служителите са жени.

Паралелно с това кралското домакинство остава под обществен натиск за повече отчетност. Суверенният грант – публичното финансиране за официалните задължения на монархията, поддръжката на дворци и пътувания – остава обект на критики, особено на фона на мащабния ремонт на Бъкингамския дворец и продължаващите въпроси около границата между частните и институционалните активи на кралското семейство.

Разкриването на данъчните плащания на Чарлз III и принц Уилям е най-значимата стъпка към финансова прозрачност на британската монархия от десетилетия. Въпреки това публикуваната информация оставя отворени въпроси за пълния размер на кралските приходи, данъчните облекчения и начина, по който се разграничават личното богатство и активите, свързани с короната.