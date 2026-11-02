Еверест – върхът, от който най-трудно се връщаш: Защо слизането от върха може да е по-опасно от изкачването

Покоряването на най-високия връх на Земята е мечта за хиляди алпинисти, но достигането на 8848 метра е само половината от изпитанието. Истинската битка за оцеляване често започва по пътя надолу, когато силите са изчерпани, кислородът намалява, а всяка грешка може да се окаже фатална.

Всяка пролет десетки експедиции се отправят към Еверест с надеждата да достигнат най-високата точка на планетата. За едни това е професионално предизвикателство, за други – сбъдване на мечта, за която са се подготвяли с години. Но зад впечатляващите снимки от върха се крие една далеч по-мрачна действителност: част от хората, които успяват да го покорят, никога не се завръщат.

Еверест не е просто най-високият връх в света. Той е и място, където човешкото тяло достига границите на своите възможности. А едно от най-опасните заблуждения е, че щом алпинистът е стигнал до върха, най-трудното вече е зад гърба му.

Защо слизането от Еверест може да е по-опасно от изкачването?

На пръв поглед слизането би трябвало да е по-лесно. Гравитацията помага, не се налага непрекъснато преодоляване на височина, а крайната цел е връщането към по-безопасни условия.

В действителност обаче спускането съчетава няколко изключително опасни фактора.

След многочасово изкачване алпинистите често са физически изтощени, обезводнени и с намалени енергийни запаси. Мускулите са отслабнали, концентрацията се влошава, а координацията на движенията става все по-несигурна.

Особено опасно е влиянието на кислородния недостиг. Над 8000 метра се намира т.нар. „зона на смъртта“ – височина, на която атмосферното налягане е толкова ниско, че организмът не може да функционира нормално продължително време дори при добра аклиматизация.

На върха на Еверест атмосферното налягане е приблизително една трета от това на морското равнище. Това означава, че при всяко вдишване организмът получава значително по-малко кислород.

Последиците могат да бъдат объркване, забавени реакции, нарушена преценка и загуба на координация. Дори опитен алпинист може да вземе погрешно решение или да пропусне да се закачи правилно към осигурителното въже.

При слизане допълнително се натоварват коленете и мускулите, които контролират спускането. В комбинация с умората и трудния терен това увеличава риска от падане.

Смъртоносният капан на върха

Един от най-опасните моменти настъпва, когато алпинистите достигнат върха твърде късно през деня.

Повечето експедиции започват финалното изкачване през нощта, за да могат да достигнат най-високата точка рано сутринта и да разполагат с достатъчно време за слизане.

Понякога обаче силният вятър, струпването на хора по маршрута, техническите затруднения или бавното придвижване забавят изкачването.

Така се стига до драматичен избор – да продължиш към върха, който изглежда съвсем близо, или да се откажеш и да запазиш силите си за връщането.

В алпинизма съществува понятието „час за обръщане“ – предварително определен момент, след който експедицията трябва да започне спускане независимо колко близо е до целта.

Неспазването на този принцип може да има трагични последици. Защото на Еверест достигането на върха не означава успех, ако след това няма безопасно завръщане.

Кога загиват най-много алпинисти?

От смъртните случаи сред алпинистите по стандартните маршрути през 2007–2024 г.:

Загинали в деня на атаката към върха - 76,5%

Загинали при слизане от върха - 56%

От 94 смъртни случая над 8000 м, изследвани за периода 1921–2006 г.Данните са от две научни изследвания с различни периоди и обхват и не трябва да се сравняват пряко.

Научните изследвания потвърждават, че последният етап от експедицията е особено опасен.

Проучване, публикувано през 2008 г. в престижното медицинско списание The BMJ, анализира смъртните случаи на Еверест между 1921 и 2006 г. От 94 алпинисти и високопланински работници, загинали след достигане на височина над 8000 метра, 53 са починали при слизане от върха, 16 – след отказ от изкачването, а девет – по време на самото изкачване.

Още по-показателен е фактът, че оцелелите са достигали върха значително по-рано от загиналите. При първите типичният час е бил между 9 и 10 сутринта, докато при вторите – между 13 и 14 часа.

По-ново изследване, публикувано през април 2026 г. в The Journal of Physiology, установява, че 76,5% от загиналите алпинисти по стандартните маршрути през периода 2007–2024 г. са намерили смъртта си в деня на атаката към върха. Това включва както изкачването, така и слизането.

Същевременно учените отчитат подобрение в безопасността. Смъртността при спускане след успешно изкачване по стандартните маршрути през пролетния сезон е намаляла от 3% през 1982–2006 г. до 0,8% през 2007–2024 г.

Това означава, че съвременното оборудване, по-добрите прогнози за времето и организацията на експедициите са намалили риска, но не са премахнали опасността.

Колко души са загинали на Еверест?

Според обобщените исторически данни до края на 2025 г. Еверест е отнел живота на най-малко 339 души. Други справки, цитирани от The Independent, посочват най-малко 344 загинали до началото на сезон 2026 г. Разликите произтичат от методологията на преброяване и актуализацията на регистрите.

Жертвите не са само чуждестранни алпинисти, които се стремят към върха. Значителна част са шерпи и други високопланински работници, които подготвят маршрутите, пренасят кислород, оборудване и провизии и осигуряват безопасността на експедициите.

За тях опасността често настъпва още преди финалното изкачване. Според изследването от 2026 г. 82,2% от смъртните случаи сред шерпите през анализирания период са настъпили по време на подготовката на маршрутите.

Над 200 тела остават в ледената прегръдка на Еверест

Една от най-мрачните особености на Еверест е, че планината се е превърнала в последно място за покой на много от загиналите.

По оценки, публикувани през 2026 г., над 200 тела все още се намират някъде по склоновете на Еверест. Точният брой не е известен, тъй като някои останки са погребани под лед и сняг, други са изчезнали в пукнатини, а трети са преместени или изнесени при спасителни операции.

Изключително ниските температури могат да забавят разлагането и да запазят телата в продължение на десетилетия.

Причината толкова много загинали да остават на планината не е непременно липсата на желание да бъдат прибрани. На височина над 8000 метра евакуацията на човешко тяло представлява огромно физическо и техническо предизвикателство.

Тя може да изисква специализиран екип, допълнителен кислород, въжета и сложна организация. В зависимост от местоположението и условията разходите могат да достигнат между 20 000 и 200 000 долара.

Още по-сериозен е рискът за спасителите. Опитът да се изнесе загинал алпинист от опасен участък може да доведе до нови жертви. Затова в много случаи телата остават там, където хората са загинали.

„Зелените обувки“ – тялото, превърнало се в ориентир

Една от най-известните истории на Еверест е тази за алпиниста, наричан „Зелените обувки“ (Green Boots).

В продължение на години тялото му се намира край североизточния маршрут към върха и се превръща в зловещ ориентир за преминаващите експедиции.

Смята се, че загиналият е един от тримата индийски алпинисти, които губят живота си по време на трагичната експедиция през май 1996 г. Най-често останките се свързват с Цеванг Палджор, макар че индийски представители са изразявали предположение, че принадлежат на Дордже Моруп. Самоличността не е окончателно потвърдена.

През 2014 г. китайските власти преместват тялото извън основната пътека.

През лятото на 2026 г. Индия обяви намерение да организира операция за връщане на останките, три десетилетия след трагедията. Историята напомня за един от най-болезнените проблеми на високопланинския алпинизъм – че за някои семейства дори възможността да погребат близките си остава недостижима.

Защо понякога е невъзможно да спасиш човек само на няколко метра от себе си?

Една от най-трудните морални дилеми на Еверест възниква, когато алпинист попадне на човек, който не може да продължи самостоятелно.

При нормални условия помощта на пострадал е естествена реакция. Но на височина над 8000 метра ситуацията е коренно различна.

Изтощен човек може да не е в състояние да се движи дори с чужда подкрепа. Пренасянето му през стръмни ледени участъци може да изисква усилията на няколко души, които самите са на границата на физическите си възможности.

Недостигът на кислород, силният вятър и настъпващата тъмнина допълнително намаляват шансовете за успешна спасителна операция.

Това не означава, че помощта е невъзможна или че алпинистите непременно изоставят пострадалите. Но понякога спасяването на един човек поставя под непосредствен риск живота на всички останали.

Какво всъщност убива на Еверест?

Противно на разпространеното впечатление, не всички смъртни случаи са резултат от падане в пропаст или внезапна лавина.

Сред основните опасности са лавините, паданията, височинната болест, измръзването, хипотермията и крайното физическо изтощение.

Особено коварен е високопланинският мозъчен оток – животозастрашаващо състояние, при което се нарушава нормалната функция на мозъка. Засегнатият човек може да започне да залита, да губи ориентация, да изпитва объркване и постепенно да загуби съзнание.

Именно изтощението, нарушената преценка и проблемите с координацията са сред най-често описваните признаци при загиналите във високите части на Еверест.

На подобна височина човек невинаги осъзнава колко тежко е състоянието му. Възможно е да продължи напред, убеден, че може да се справи, докато организмът му вече губи способността да функционира нормално.

Истинското покоряване на Еверест е завръщането

Въпреки трагичните истории Еверест не е непременно най-смъртоносният връх в света, когато рискът се измерва спрямо броя на опитите за изкачване. Други осемхилядници са известни с по-висока относителна смъртност.

Но Еверест остава уникален със съчетанието от екстремна височина, огромен международен интерес и голям брой експедиции.

Днес хиляди хора мечтаят да застанат на най-високата точка на Земята. За някои пътят до нея е символ на победата над собствените ограничения. За други той се оказва последното пътуване.

Статистиката и научните изследвания показват нещо важно: изкачването може да изисква най-големите физически усилия, но слизането често е най-критичното изпитание за оцеляването.

Защото на Еверест върхът е само половината от пътя. Истинският успех не е да го достигнеш, а да се върнеш жив.