Синовете на Майкъл Джексън искат „Невърленд“ да помага на деца в нужда

Синовете на Майкъл Джексън - Принс и Биги Джексън искат прочутото имение „Невърленд“ отново да има благотворително предназначение и да носи радост на болни деца и деца от семейства в неравностойно положение. Двамата се надяват мястото да бъде запазено в духа на първоначалната идея на баща им Майкъл Джексън, съобщава Page Six, позовавайки се на източник, близък до семейството.

„Те биха се радвали имотът да бъде съхранен и използван по начин, който отдава почит на първоначалната идея на Майкъл за това място“, заявява източникът.

Според него Принс особено цени историята на „Невърленд“ и би искал имението отново да помага на деца в трудни обстоятелства. По-големият син на Майкъл Джексън е съосновател на фондацията Heal Los Angeles, създадена през 2016 г.

Организацията работи с деца, младежи и семейства от социално уязвими общности в Лос Анджелис. Сред инициативите ѝ са образователна подкрепа, партньорство с начално училище в североизточната част на града, както и кампании за събиране на храна и играчки за нуждаещи се семейства.

Биги, който дълго време беше известен с прякора Бланкет, има по-различна представа за имението. Той не би искал „Невърленд“ да се превръща в голяма туристическа атракция, но според източника би подкрепил благотворително използване на част от мястото.

„Това не означава, че не би подкрепил начин част от магията на мястото да бъде върната за децата, които наистина биха имали полза от нея“, казва източникът пред Page Six.

Принс и Биги не притежават имението и нямат право да вземат решения за управлението му. Рон Бъркъл купува имота през 2020 г. за приблизително 22 милиона долара.

Говорител на бизнесмена заявява, че Бъркъл изпитва „огромно уважение към историята на „Невърленд“ и специалното значение, което мястото има за семейството на Майкъл Джексън“. По думите му бизнесменът многократно е канил децата и близките на певеца да прекарват време там.

„Невърленд“ остава частна резиденция, но представителят на Бъркъл посочва, че собственикът продължава да приветства възможностите за организиране на благотворителни инициативи в имението.

Майкъл Джексън купува имението край Лос Оливос, Калифорния, през 1988 г. То е с площ около 2700 акра и е вдъхновено от измислената страна Невърленд от историята за Питър Пан.

Певецът изгражда увеселителни съоръжения, железопътна гара, киносалон и зоологическа градина. През 1993 г. приема девет семейства, подкрепяни от Make-A-Wish, а през декември 2004 г. около 200 деца посещават празнично събитие в имението.

„Невърленд“ е използван и за благотворителни събития. През септември 2003 г. Джексън организира инициатива в подкрепа на Make-A-Wish и бразилска организация, която осигурява храна, дрехи и медицинска помощ на деца, живеещи в бедност.