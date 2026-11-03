Кендъл Дженър на 31: Как превърна фамилията си в модна империя

На 3 ноември Кендъл Дженър навършва 31 години, а пътят ѝ от семейното риалити до големите модни къщи е един от най-показателните примери как известната фамилия може да се превърне в самостоятелен професионален капитал.

Дженър е родена на 3 ноември 1995 г. в Лос Анджелис. Публиката я познава още от 2007 г., когато започва да се появява заедно със семейството си в „В крак с Кардашиан“. На 14 години подписва с Wilhelmina Models, а първата ѝ рекламна кампания е за Forever 21 през 2009 г.

От телевизионния екран до подиума

Истинският завой настъпва през февруари 2014 г., когато Дженър излиза на подиума за шоуто на Марк Джейкъбс в Ню Йорк. Vogue определя появата ѝ като началото на високата мода в кариерата ѝ. Само няколко месеца по-късно тя се появява за първи път и в американското издание на списанието.

Следват ревюта за Chanel, Dior, Miu Miu, Versace и Prada, както и рекламни кампании за водещи марки. Така Дженър постепенно се отделя от образа на телевизионна знаменитост и се утвърждава като модел, чиято популярност работи в полза на модните брандове.

Финансовият резултат също е измерим. През 2017 г. Forbes я поставя на първо място сред най-високоплатените модели с 22 млн. долара приходи. За периода от юни 2017 до юни 2018 г. изданието оценява доходите ѝ на 22,5 млн. долара. Сумите включват договори с марки като Estée Lauder, Adidas и Calvin Klein, както и приходи от телевизия и рекламни партньорства.

Когато моделът започне да избира посоката

През септември 2021 г. Дженър поема ролята на творчески директор на FWRD. Това не е просто рекламно присъствие. Тя участва в подбора на дизайнерски марки, оформянето на месечни модни селекции и развитието на визуалния образ на платформата.

През октомври 2026 г. Revolve Group разширява партньорството ѝ и я назначава за глобален творчески директор на FWRD и посланик на Revolve Los Angeles. Според Inside Retail US новите ѝ отговорности обхващат дигиталната творческа посока, откриването на млади дизайнери и основните маркетингови инициативи.

„Обичам да откривам нови дизайнери, да подбирам дрехи, които наистина нося, и да участвам във формирането на творческата посока на FWRD“, казва Дженър.

Тъкмо тук фамилията се превръща в бизнес инструмент: тя не само продава конкретен продукт, а насочва вниманието към марки и тенденции, които минават през личния ѝ стил.

Империята излиза извън модата

Най-ясният пример за опит да изгради собствена компания е 818 Tequila. Марката е пусната през 2021 г., след като през 2020 г. продуктът печели награда на World Tequila Awards, без името на Дженър да бъде обявено публично.

Според Forbes 818 е продала над 123 000 каси през 2022 г., а приходите за годината са оценени на около 25 млн. долара. Текилата не е моден продукт, но показва как Дженър пренася влиянието си от подиума в друга индустрия, използвайки същата комбинация от личен образ, социална видимост и внимателно изградена марка.

Днес Кендъл Дженър не притежава традиционна модна къща с нейното име. Тя изгражда нещо различно: кариера, в която фамилията отваря първата врата, но професионалните роли, рекламните договори и собствените компании поддържат интереса. На 31 тя вече не е само лице на модата, а участник в избора на това какво модата да показва.

Източници: insideretail.us, vogue.com, tollbit.forbes.com