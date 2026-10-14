Дъщерята на Риана дебютира като модел в коледна фотосесия (СНИМКИ)

Коледният сезон започна по-рано в дома на Риана. Едногодишната ѝ дъщеря Роки Айриш Мейърс направи официалния си дебют като модел в празничната кампания на Savage X Fenty. Момичето се появява заедно с майка си и двамата си по-големи братя – Райът, на 3 години, и РЗА, на 4 години.

Семейството позира в съчетани червени гащеризони със снежинки от линията за домашно облекло на марката. Децата са с модела Forever Savage Hooded Baby Onesie, а Риана носи съответстващия вариант за възрастни. Под снимките певицата написа: „Просто сме тук, за да открием уютния сезон! Екипът се продава отделно“.

Rihanna’s daughter Rocki, 1, makes her Savage X Fenty campaign debut https://t.co/JkxkAaSgL9 https://t.co/kCGT8OKQuM — Page Six (@PageSix) October 12, 2026

Празничен декор и семейна фотосесия

Риана сподели и кратко видео от снимките. В него трите деца си играят с изкуствен сняг от памук, блестящи украшения за елха и плюшено бяло мече на празнично украсения декор. Към клипа певицата добави текста: „Заспиваш и се събуждаш в най-сладките сънища“.

Бащата на децата, рапърът A$AP Rocky, се включи в коментарите с емотикони и надпис „GANG“. Близката приятелка на Риана Мелиса Форд също реагира на публикацията, като написа, че малчуганите са откраднали цялото шоу.

Роки вече има опит пред обектива

Дебютът в Savage X Fenty не е първата поява на Роки в модна фотосесия. Когато е била на 6 месеца, тя е позирала за списание W с памперс, изработен по поръчка от Dior Haute Couture. По-късно момичето се появи и заедно с баща си на корицата на W China.

За първия си рожден ден Роки носеше розов гащеризон от Dior, съчетан с облеклото на майка ѝ. Така дъщерята на Риана постепенно се превръща в постоянна част от публичните семейни появи на певицата и A$AP Rocky.

Традиция за семейството на Риана

Празничната фотосесия продължава вече започнала традиция за Savage X Fenty. Преди това Риана позира със синовете си РЗА и Райът в кралскосини пижами. Тогава тя се пошегува, че семейството официално се е превърнало в „едно от онези семейства, които се обличат еднакво за празниците“.

A$AP Rocky също е участвал в проект на марката. През миналото лято той засне първата си кампания за Savage X Fenty заедно с най-големия си син РЗА. Тогава рапърът заяви: „Мисля, че всеки от нас копнее да обича някого безвъзмездно, без да очаква нищо в замяна. Имам късмета да имам три малки дечица, които мога да обичам точно по този начин“.

Източници: vesti.bg, pagesix.com