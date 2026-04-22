Рецепта на деня: Оригинален турски печен сутляш
22 Април, 2026 10:05 1 317 9

Лесен и вкусен десерт

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • прясно мляко - 1 л;
  • ориз - 120 г;
  • захар - 150 г;
  • вода - 300 мл;
  • царевично нишесте - 2 с.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • жълтък - 1 бр.;
  • масло - 20 г.

За украса:

  • смлени шамфъстъци - 30 г;
  • канела - по желание.

Начин на приготвяне:

Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата. Вари се на умерен огън, докато омекне и почти поеме течността.

Добавя се прясното мляко и сместа се загрява бавно, като се разбърква често, за да не залепне по дъното.

Когато оризът стане напълно мек, се добавя захарта и ванилията.

Нишестето се разтваря в няколко лъжици студено мляко или вода и се излива на тънка струя при непрекъснато разбъркване. Десертът започва да се сгъстява и придобива кадифена текстура.

Жълтъкът се разбива леко и се темперира с малко от горещата смес, след което се връща обратно в тенджерата. Добавя се маслото за допълнителна мекота и блясък.

Кремът се разпределя в огнеупорни купички или глинени съдове. Подреждат се в тава с малко вода и се запичат във фурна на силен горен реотан, докато повърхността хване характерни златисто-кафяви петна.

След охлаждане се поръсват със смлени шамфъстъци и се сервират добре охладени.

Поднася се студен, директно от хладилника. Подхожда чудесно след по-тежка вечеря или като следобеден десерт с кафе. Съхранява се до 3 дни в хладилник, покрит, пише gotvach.bg.


Подобни новини


  • 1 Турска Кухня

    4 6 Отговор
    При ПБоташ ще учите турски. Другия вариант беше да учите 00краински при ЛГППДБ+ГЕРБСДС+ДПС.

    10:38 22.04.2026

  • 2 Механик

    11 3 Отговор
    Само не разбрах кое му е лесното?? Първо вариш ориза като дебеш кога ще омекне и "почти" ще поеме водата. После "Добавя се прясното мляко и сместа се загрява бавно, като се разбърква често, за да не залепне по дъното.", тоест още поне половин час до печката прав и с бъркалка в ръка. После нишестета, "темпериране" на яйца, после пак бъркане и на края още половин час във фурната а ти седиш дежурен да не изгори. И така погледнато всичко, тоя "турски" десерт е всичко друго но не и лесен. За бърз да не говорим.

    10:45 22.04.2026

  • 3 Ужас!

    7 8 Отговор
    Мляко с ориз беше най-отвратителното нещо за мен като дете.

    Коментиран от #4, #8

    11:03 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 По български е по-хубав

    6 4 Отговор
    И млякото с ориз го правите сложно и трудно. Много сгъстители - и ориз, и нишесте, и жълтък. Децата го харесват с натрошен ориз или български ориз, малки зрънца , само с мляко и ванилия, при сервиране с малко канела или натрошени орехи.

    11:35 22.04.2026

  • 6 Оригиналната

    4 3 Отговор
    Турска кухня се състои от пилаф, варено овче или говеждо, шербет и още нещо като каша от брашно. Другото е приписано или крадено, като великата гръцка цивилизация и история.

    Коментиран от #9

    11:44 22.04.2026

  • 7 Пич

    7 1 Отговор
    Турците са много, много добри готвачи, сладкари, и пекари! Десертите им са много вкусни, но като недостатък ще кажа, че са прекалено захарни и калорични!

    12:17 22.04.2026

  • 8 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас!":

    И аз като вас,и до ден днешен не го понасям.Лош спомен от детската градина през соца.

    14:26 22.04.2026

  • 9 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оригиналната":

    Не само от гърците.В една империя като Османската влизат много народи от всички е крадено.

    14:28 22.04.2026