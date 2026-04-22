Рецепта на деня: Оригинален турски печен сутляш

Необходими продукти:
- прясно мляко - 1 л;
- ориз - 120 г;
- захар - 150 г;
- вода - 300 мл;
- царевично нишесте - 2 с.л.;
- ванилия - 1 ч.л.;
- жълтък - 1 бр.;
- масло - 20 г.
За украса:
- смлени шамфъстъци - 30 г;
- канела - по желание.
Начин на приготвяне:
Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата. Вари се на умерен огън, докато омекне и почти поеме течността.
Добавя се прясното мляко и сместа се загрява бавно, като се разбърква често, за да не залепне по дъното.
Когато оризът стане напълно мек, се добавя захарта и ванилията.
Нишестето се разтваря в няколко лъжици студено мляко или вода и се излива на тънка струя при непрекъснато разбъркване. Десертът започва да се сгъстява и придобива кадифена текстура.
Жълтъкът се разбива леко и се темперира с малко от горещата смес, след което се връща обратно в тенджерата. Добавя се маслото за допълнителна мекота и блясък.
Кремът се разпределя в огнеупорни купички или глинени съдове. Подреждат се в тава с малко вода и се запичат във фурна на силен горен реотан, докато повърхността хване характерни златисто-кафяви петна.
След охлаждане се поръсват със смлени шамфъстъци и се сервират добре охладени.
Поднася се студен, директно от хладилника. Подхожда чудесно след по-тежка вечеря или като следобеден десерт с кафе. Съхранява се до 3 дни в хладилник, покрит, пише gotvach.bg.
1 Турска Кухня
10:38 22.04.2026
2 Механик
10:45 22.04.2026
3 Ужас!
Коментиран от #4, #8
11:03 22.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 По български е по-хубав
11:35 22.04.2026
6 Оригиналната
Коментиран от #9
11:44 22.04.2026
7 Пич
12:17 22.04.2026
8 ха ха
До коментар #3 от "Ужас!":И аз като вас,и до ден днешен не го понасям.Лош спомен от детската градина през соца.
14:26 22.04.2026
9 ами,
До коментар #6 от "Оригиналната":Не само от гърците.В една империя като Османската влизат много народи от всички е крадено.
14:28 22.04.2026