Рецепта на деня: Оригинален турски печен сутляш

Необходими продукти:

прясно мляко - 1 л;

ориз - 120 г;

захар - 150 г;

вода - 300 мл;

царевично нишесте - 2 с.л.;

ванилия - 1 ч.л.;

жълтък - 1 бр.;

масло - 20 г.

За украса:

смлени шамфъстъци - 30 г;

канела - по желание.

Начин на приготвяне:

Оризът се измива добре и се поставя в тенджера с водата. Вари се на умерен огън, докато омекне и почти поеме течността.

Добавя се прясното мляко и сместа се загрява бавно, като се разбърква често, за да не залепне по дъното.

Когато оризът стане напълно мек, се добавя захарта и ванилията.

Нишестето се разтваря в няколко лъжици студено мляко или вода и се излива на тънка струя при непрекъснато разбъркване. Десертът започва да се сгъстява и придобива кадифена текстура.

Жълтъкът се разбива леко и се темперира с малко от горещата смес, след което се връща обратно в тенджерата. Добавя се маслото за допълнителна мекота и блясък.

Кремът се разпределя в огнеупорни купички или глинени съдове. Подреждат се в тава с малко вода и се запичат във фурна на силен горен реотан, докато повърхността хване характерни златисто-кафяви петна.

След охлаждане се поръсват със смлени шамфъстъци и се сервират добре охладени.

Поднася се студен, директно от хладилника. Подхожда чудесно след по-тежка вечеря или като следобеден десерт с кафе. Съхранява се до 3 дни в хладилник, покрит, пише gotvach.bg.