Рецепта на деня: Карамелизирани круши на тиган
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Карамелизирани круши на тиган

28 Октомври, 2025 10:05 472 2

Днес се поглезете със сладък десерт

Рецепта на деня: Карамелизирани круши на тиган - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • круши - 300 г;
  • захар - 50 г;
  • масло - 30 г;
  • лимонов сок - 2 ч.л.;
  • канела - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Поставете тигана на слаб огън и разтопете маслото със захарта и лимоновия сок. Не бъркайте, само разклащайте тигана от време на време.

Докато маслото и захарта се карамелизират, нарежете крушите на четвъртинки и отстранете семките.

Когато карамелът достигне светъл, кремообразен цвят, сложете крушите в тигана.

Добавете канелата и гответе, като бъркате, още около седем минути, докато резените круши се покрият с гъст карамелен сос.

Прехвърлете готовите карамелизирани круши в чиния и сервирайте топли. Топка ванилов сладолед или стръкче мента са чудесна гарнитура към този десерт.


