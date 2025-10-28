Рецепта на деня: Карамелизирани круши на тиган

Необходими продукти:

круши - 300 г;

захар - 50 г;

масло - 30 г;

лимонов сок - 2 ч.л.;

канела - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Поставете тигана на слаб огън и разтопете маслото със захарта и лимоновия сок. Не бъркайте, само разклащайте тигана от време на време.

Докато маслото и захарта се карамелизират, нарежете крушите на четвъртинки и отстранете семките.

Когато карамелът достигне светъл, кремообразен цвят, сложете крушите в тигана.

Добавете канелата и гответе, като бъркате, още около седем минути, докато резените круши се покрият с гъст карамелен сос.

Прехвърлете готовите карамелизирани круши в чиния и сервирайте топли. Топка ванилов сладолед или стръкче мента са чудесна гарнитура към този десерт.