Рецепта на деня: Карамелизирани круши на тиган

Необходими продукти:
- круши - 300 г;
- захар - 50 г;
- масло - 30 г;
- лимонов сок - 2 ч.л.;
- канела - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Поставете тигана на слаб огън и разтопете маслото със захарта и лимоновия сок. Не бъркайте, само разклащайте тигана от време на време.
Докато маслото и захарта се карамелизират, нарежете крушите на четвъртинки и отстранете семките.
Когато карамелът достигне светъл, кремообразен цвят, сложете крушите в тигана.
Добавете канелата и гответе, като бъркате, още около седем минути, докато резените круши се покрият с гъст карамелен сос.
Прехвърлете готовите карамелизирани круши в чиния и сервирайте топли. Топка ванилов сладолед или стръкче мента са чудесна гарнитура към този десерт.
