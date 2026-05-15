Мишел Обама разказва за аборта и борбата ѝ с ин витро (ВИДЕО)

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама разкри необикновени детайли от личния си живот и сподели откровено за аборта си и ин витро оплождането, пише Dir.bg.
В разговор с госта Серина Уилямс във вчерашния епизод на подкаста ѝ IMO, Мишел говори искрено за това как е отлагала майчинството, а когато най-сетне забременяла, преживяла спонтанен аборт.
"Барак и аз се оженихме в края на 20-те си, не бързахме и си дадохме време", разказва Мишел за решението им да отложат опитите за бебе. "После започнахме да се опитваме да заченем. Забременях веднъж и направих спонтанен аборт, което беше много болезнено", разкрива тя.
Мишел също споделя колко трудно е било на нея и съпруга ѝ да станат родители. "После опитвахме и опитвахме, и опитвахме, и се наложи да направим ин витро и за двете момичета. Което, знаете, се оказва по-голямо нещо, отколкото си давах сметка тогава," казва тя за процеса на ин витро оплождане.
Темата за аборта ѝ бе за първи път засегната в мемоарите ѝ от 2018 г., където тя разказва как един тест за бременност излязъл положителен, което накарало и двамата да забравят всички тревоги. Няколко седмици по-късно обаче тя направила спонтанен аборт, което я накарало да се почувства физически зле.
