Мишел Обама разказва за аборта и борбата ѝ с ин витро (ВИДЕО)

15 Май, 2026 12:44 1 061 19

Бившата първа дама на САЩ споделя колко трудно е било на нея и съпруга ѝ да станат родители

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама разкри необикновени детайли от личния си живот и сподели откровено за аборта си и ин витро оплождането, пише Dir.bg.

В разговор с госта Серина Уилямс във вчерашния епизод на подкаста ѝ IMO, Мишел говори искрено за това как е отлагала майчинството, а когато най-сетне забременяла, преживяла спонтанен аборт.

"Барак и аз се оженихме в края на 20-те си, не бързахме и си дадохме време", разказва Мишел за решението им да отложат опитите за бебе. "После започнахме да се опитваме да заченем. Забременях веднъж и направих спонтанен аборт, което беше много болезнено", разкрива тя.

Мишел също споделя колко трудно е било на нея и съпруга ѝ да станат родители. "После опитвахме и опитвахме, и опитвахме, и се наложи да направим ин витро и за двете момичета. Което, знаете, се оказва по-голямо нещо, отколкото си давах сметка тогава," казва тя за процеса на ин витро оплождане.

Темата за аборта ѝ бе за първи път засегната в мемоарите ѝ от 2018 г., където тя разказва как един тест за бременност излязъл положителен, което накарало и двамата да забравят всички тревоги. Няколко седмици по-късно обаче тя направила спонтанен аборт, което я накарало да се почувства физически зле.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 срам

    12 0 Отговор
    Много важна новина за тази айруна !!

    Коментиран от #12

    12:45 15.05.2026

  • 2 Трудно я !

    19 2 Отговор
    Мъж да забременее хич не е лесно!🧑‍🤝‍🧑

    12:47 15.05.2026

  • 3 Наистина ли е мъж

    18 0 Отговор
    Сега май става все по-ясно, че и Барак е бил женен за мъж както сега е Макрон.

    Коментиран от #7

    12:47 15.05.2026

  • 4 Освалдо Риос

    10 0 Отговор
    Мишел абортира всяка сутрин с вестник, или телефон в ръка.

    12:48 15.05.2026

  • 5 Всъщност,

    17 0 Отговор
    това е още едно доказателство, че Мишел е Майкъл.

    12:48 15.05.2026

  • 6 Като във вица

    13 0 Отговор
    "После започнахме да се опитваме да заченем." Това ми напомня на оня виц:
    -Докторе, ние сме две зайчета и много се обичаме. Искаме да си имаме малки зайчета и все не става.
    Доктора ги гледал, гледал и попитал:
    - Абе момчета, вие как я мислите тая работа?

    12:49 15.05.2026

  • 7 Серина

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наистина ли е мъж":

    Ти Барак го махни, смятай Гриша какви ги е мърсувал.

    12:49 15.05.2026

  • 8 Сталин

    10 0 Отговор
    Венелино хич не ме интересуват как маймуни правят аборти

    Коментиран от #10

    12:50 15.05.2026

  • 9 Инвитро ексвитро

    13 0 Отговор
    в анадола пробват от векове да забременят мъже и все безуспешно

    Коментиран от #11

    12:50 15.05.2026

  • 10 Ами да

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Питаш ли го Кмета на Симитли какво му е, като симитлийската булка Бойко постоянно абортира!

    12:57 15.05.2026

  • 11 ТАКА Е

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Инвитро ексвитро":

    И в Симитли е така

    12:58 15.05.2026

  • 12 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "срам":

    Ти не разбираш от пропаганда нищо ... Требе постоянно ти мъти мозъка , колко и малко да е ... 🤭😁

    12:59 15.05.2026

  • 13 да питам

    2 2 Отговор
    А Кабаева кога ще си признае , че има приятелка ?🤭

    13:02 15.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    3 0 Отговор
    Гейовете във факти.бг не спират да се интересуват!

    13:25 15.05.2026

  • 16 Софиянец

    5 0 Отговор
    Ич ми не е за инвитро маймуните!

    13:47 15.05.2026

  • 17 Е как

    2 0 Отговор
    мъж може да забременее?

    13:53 15.05.2026

  • 18 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Щом и майй мууните се нуждаят от ин витро, работата много загрубява. Не напразно кръстиха поколението Зет - последна буква, последно поколение

    14:08 15.05.2026

  • 19 Нима Майкъл е бил

    1 0 Отговор
    бременен? О, Боже, какво ли не научава човек от медиите?!

    21:40 15.05.2026