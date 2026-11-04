Хейли Бийбър разказа за самотната си битка със заболяване след раждането

След раждането на сина си Джак Блус Хейли Бийбър е била диагностицирана с предменструално дисфорично разстройство (PMDD) – състояние, което тя описва като самотно и трудно за разбиране преживяване.
Моделът и основател на козметичната марка Rhode е говорила за здравословния си проблем в интервю за Women’s Wear Daily. „След като родих сина си, имах известни трудности с PMDD, а около него няма достатъчно разговори или изследвания“, каза Хейли пред изданието.
Тя добавя, че откритото споделяне на подобни преживявания ѝ помага. „Разговорът лично за мен ме кара да се чувствам по-малко сама. Когато можем да се разпознаем една в друга и да говорим за нещата, с които се справяме и с които се борим, това наистина прави пътуването да изглежда по-малко самотно“.
Според Mayo Clinic PMDD е тежка форма на предменструален синдром, която може да включва силни промени в настроението, тъга, безнадеждност, тревожност, раздразнителност и гняв.
Хейли Бийбър за първи път говори публично за диагнозата си през май в подкаста SHE MD. Тогава тя разказа, че симптомите са се отразявали на работата, отношенията и социалния ѝ живот.
„За мен седмицата преди менструацията не беше просто ПМС. Психически усещането беше крайно. Чудех се защо изглежда така, сякаш целият ми живот ще приключи“, каза тогава тя. По думите ѝ състоянието е било опасно и трябва да бъде приемано сериозно.
Хейли и Джъстин Бийбър посрещнаха сина си Джак Блус през август 2024 г. За нея преживяването е променило начина, по който гледа на темите, свързани с женското здраве.
„Особено след като имах собствено дете. Това беше наистина интензивно и специално преживяване. Толкова много неща се случват по време на бременността и раждането, както и в периода преди появата на детето“, обясни моделът.
Хейли Бийбър посочва, че има близки, които се борят с различни здравословни проблеми, включително ендометриоза, и че липсата на осведоменост и изследвания я фрустрира. Затова тя настоява за повече публичен разговор по темата, който според нея може да помогне на жените да разпознават преживяванията си и да не се чувстват изолирани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лего
14:35 04.11.2026
2 Воисил Граматик
14:38 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соваж бейби
Коментиран от #6
14:43 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соваж бейби
До коментар #6 от "Хахаха":Като щастлива майка на две деца знам как е ,наистина в първите месеци е изморително вечер се събуждаш по няколко пъти ,после с зъбките реве постоянно но отминава ,на всичко от горе и готвиш ,чистиш ,гладиш и обикаляш още едно голямо бебе мъжа ,моя се затваряше в най далечната стая да не чува децата когато плачат че го събуждали ,с голямата дъщеря няколко пъти беше ходил да спи в майка си и баща му на спокойствие ,помощ от никого не съм търсила с секцио и двете ,не трябваше да се движа много според докторите аз по цял ден не съм спирала и дете и къща въртя и не се оплаквам, ако имаше начин и още едно щях да родя ама не даде Бог.Деформацията на женското тяло е драматично ставаш дебела но и това отминава с режим за отслабване. Важното е децата са живи и здрави .И свекървата и майка се натискаха да ми помагат не се съгласих нямам доверие потеже са по стари да не вземат за заспи да не чуе бебето нещо да се случи ,спала съм често на фотьойла в децката до леглото ако имат температура ,колики и не се оплаквам мое задължение,страсувах се да ги оставя сами.
Коментиран от #9
15:03 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бъдете
До коментар #7 от "Соваж бейби":Живи и здрави всичките! Радвам се да чувам и положителни истории!
15:13 04.11.2026