Хейли Бийбър разказа за самотната си битка със заболяване след раждането

След раждането на сина си Джак Блус Хейли Бийбър е била диагностицирана с предменструално дисфорично разстройство (PMDD) – състояние, което тя описва като самотно и трудно за разбиране преживяване.

Моделът и основател на козметичната марка Rhode е говорила за здравословния си проблем в интервю за Women’s Wear Daily. „След като родих сина си, имах известни трудности с PMDD, а около него няма достатъчно разговори или изследвания“, каза Хейли пред изданието.

Тя добавя, че откритото споделяне на подобни преживявания ѝ помага. „Разговорът лично за мен ме кара да се чувствам по-малко сама. Когато можем да се разпознаем една в друга и да говорим за нещата, с които се справяме и с които се борим, това наистина прави пътуването да изглежда по-малко самотно“.

Според Mayo Clinic PMDD е тежка форма на предменструален синдром, която може да включва силни промени в настроението, тъга, безнадеждност, тревожност, раздразнителност и гняв.

Хейли Бийбър за първи път говори публично за диагнозата си през май в подкаста SHE MD. Тогава тя разказа, че симптомите са се отразявали на работата, отношенията и социалния ѝ живот.

„За мен седмицата преди менструацията не беше просто ПМС. Психически усещането беше крайно. Чудех се защо изглежда така, сякаш целият ми живот ще приключи“, каза тогава тя. По думите ѝ състоянието е било опасно и трябва да бъде приемано сериозно.

Хейли и Джъстин Бийбър посрещнаха сина си Джак Блус през август 2024 г. За нея преживяването е променило начина, по който гледа на темите, свързани с женското здраве.

„Особено след като имах собствено дете. Това беше наистина интензивно и специално преживяване. Толкова много неща се случват по време на бременността и раждането, както и в периода преди появата на детето“, обясни моделът.

Хейли Бийбър посочва, че има близки, които се борят с различни здравословни проблеми, включително ендометриоза, и че липсата на осведоменост и изследвания я фрустрира. Затова тя настоява за повече публичен разговор по темата, който според нея може да помогне на жените да разпознават преживяванията си и да не се чувстват изолирани.