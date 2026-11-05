В Испания избраха най-добрия ресторант в света за 2026 г (ВИДЕО)

Телешка пържола с кост, изпечена на дървени въглища, донесе на испанския ресторант Asador Etxebarri първото място в класацията World's 50 Best Restaurants за 2026 г. Ресторантът се намира в Ашпе, в испанската Страна на баските, между Билбао и Сан Себастиан, и е ръководен от шеф-готвача Битор Аргинсонис от 1990 г.

Класацията беше обявена на церемония в Общинския театър на Лима. Това е първото ѝ издание, представено в Южна Америка. Asador Etxebarri се изкачи с едно място спрямо 2025 г., когато беше втори.

Ресторантът е известен с готвенето на дървени въглища. Сред специалитетите му са домашно приготвено чоризо, млади змиорки и телешка пържола с кост на скара. Именно пържолата е посочена от организаторите като отличителното ястие на заведението.

Asador Etxebarri притежава звезда „Мишлен“. При получаването на наградата Аргинсонис благодари на хората, които са помогнали на екипа да продължи работата си.

„Нашите майки, нашите баби, велики готвачки и готвачи ни предадоха чрез своята всеотдайност и страст безценно културно и гастрономическо наследство“, каза той.

Пред АФП шеф-готвачът добави: „От много години сме тук и най-накрая наградата дойде.“

Второто място зае Gaggan в Банкок, ръководен от индийския шеф-готвач Гаган Ананд, известен с експерименталната си кухня. Трети е Alchemist в Копенхаген на Расмус Мунк, където кулинарията е съчетана с театрално преживяване.

Първият френски ресторант в подреждането е Plénitude на Арно Донкел. Той заема десето място, след като през 2025 г. беше 14-и. Мексиканският Quintonil в Мексико Сити получи титлата за най-добър ресторант в Латинска Америка и зае четвърта позиция в световната класация.

World's 50 Best Restaurants се определя от гласовете на около хиляда експерти, сред които шеф-готвачи, специализирани журналисти и собственици на ресторанти. Класацията съществува от 2002 г. и често е сравнявана с пътеводителя „Мишлен“.

Поредицата обаче не е лишена от критики. АФП припомня, че системата за гласуване е подлагана на съмнения заради недостатъчната прозрачност.

Перуанският Maido, основан от шеф-готвача с японски произход Мицухару Цумура, беше начело през 2025 г. Преди него, през 2023 г., първото място зае друг перуански ресторант – Central на Вирхилио Мартинес.