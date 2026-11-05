ДСБ: Правителството премахва фискални предпазители

ДСБ предупреди, че правителството премахва част от националните ограничения за структурния дефицит, без да е доказало, че новият модел ще защитава публичните финанси също толкова ефективно. Позицията беше разпространена след като Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните финанси.
Законопроектът беше подкрепен с 12 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“. Той предвижда растежът на нетните първични разходи да стане водещ показател при фискалното наблюдение, а разпоредбите, свързани със средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит, да отпаднат. Предвижда се и премахване на автоматичните корективни механизми.
Според Министерския съвет промените са необходими за привеждане на националното законодателство към обновената европейска рамка за икономическо управление. Правителството одобри законопроекта на 21 октомври. Мотивът на вносителите е, че европейският модел вече поставя акцент върху контрола на нетните първични разходи, което прави паралелното прилагане на старите национални механизми нецелесъобразно.
ДСБ: Това е политически избор
От партията заявяват, че европейските правила не задължават България да се отказва от допълнителните си национални ограничения. „България вече е плащала катастрофална цена за безотговорна финансова политика“, посочва ДСБ и определя промяната като политически избор на кабинета, а не като неизбежно европейско изискване.
Партията свързва действащата система от фискални правила с финансовата криза от 1996–1997 г. и с последвалото въвеждане на валутния борд. Според ДСБ тези ограничения са създадени, за да ограничат възможността текущи разходи да бъдат финансирани чрез бъдещ дълг.
ДСБ предупреждава, че отпадането на предпазителите без равностойни гаранции може да увеличи риска от трайни дефицити, растящ държавен дълг и по-високи разходи за неговото обслужване. Партията настоява правителството да отговори защо променя правилата, преди да е показало как новият механизъм ще предотвратява натрупването на дисбаланси.
Какво се променя
При действащия режим отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит може да задейства корективна процедура. Фискалният съвет е сред органите, които могат да установят такова отклонение, а финансовият министър трябва да изготви корективен план в срок до два месеца. С промените този механизъм се заменя с наблюдение върху динамиката на нетните първични разходи.
Дебатът се провежда на фона на сериозен натиск върху бюджета. Фискалният съвет оцени дефицита по консолидираната фискална програма за 2026 г. на 5,7% от БВП и прогнозира държавният дълг да достигне 51,1 млрд. евро, или 35,7% от БВП, в края на 2028 г. Според съвета нарастващите лихвени плащания ще ограничават ресурс за други публични сектори.
Следващата стъпка е законопроектът да бъде разгледан в пленарната зала. ДСБ настоява при обсъждането да бъдат представени конкретни гаранции, че замяната на националните правила няма да доведе до отслабване на бюджетната дисциплина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еволюция
Коментиран от #3, #5
12:28 05.11.2026
2 А, ДСБ
В скута на Пеевски ли бяхте?
Бог ще ви съди!
Коментиран от #9, #12
12:31 05.11.2026
3 Не питай
До коментар #1 от "Еволюция":Още един специалист по всичко.. тези пишман юристи от всичко разбират... скрийтесе вече.. за 15 години нищо от вас за работещите хора... успокойтесе и харчете откраднатите пари
12:32 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фейк - либераст
12:33 05.11.2026
7 Радев
Коментиран от #14
12:34 05.11.2026
8 На калпав фатмак
Коментиран от #10
12:35 05.11.2026
9 бяха и пак са там никога не са
До коментар #2 от "А, ДСБ":ставали от коленцета на шиши друго си е- справка изборите за президент всички се обедениха срещу Йотова нямамем държава иначе до сега затворите да са пълни с като този на снимката -за годините си този не е помогнал и не е създал нищо са вреди
12:35 05.11.2026
10 хах трябваше боко да е власт
До коментар #8 от "На калпав фатмак":щеше да си отвориш третото око че най лесно до колкото те знам там какво ще взлиза и излиза за пори си знаеш нали гай@№ко!@@№ерт
12:37 05.11.2026
11 Новата булка Коци
12:37 05.11.2026
12 ние, фатмаците
До коментар #2 от "А, ДСБ":Ще се оправдаваме със сглобката поне половин век, след като Шиши и Боко са в отвъдното.
Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.
И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.
Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.
Коментиран от #15
12:42 05.11.2026
13 Бибитко от Банкя
12:43 05.11.2026
14 И още мисирки ООД
До коментар #7 от "Радев":Бъркаш адреса! Не управлява ли цели 20 години твоят вожд и учител Бойко Методиев Борисов, че даже още му се иска?! Същият този ваш "гений", дето ни натресе еврото и небивала скъпотия?!
12:49 05.11.2026
15 теб те съветват от прайда
До коментар #12 от "ние, фатмаците":специална линия за га@№ковер№$ти скъсал си пружината ама яко
12:53 05.11.2026