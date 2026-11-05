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ДСБ: Правителството премахва фискални предпазители
  Тема: Икономика

ДСБ: Правителството премахва фискални предпазители

5 Ноември, 2026 12:25 512 15

  • дсб-
  • закон за публичните финанси-
  • структурен дефицит-
  • държавен дълг

Партията предупреждава за риск от трайни дефицити и растящ държавен дълг. Промените в Закона за публичните финанси бяха одобрени на първо четене от бюджетната комисия

ДСБ: Правителството премахва фискални предпазители - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ДСБ предупреди, че правителството премахва част от националните ограничения за структурния дефицит, без да е доказало, че новият модел ще защитава публичните финанси също толкова ефективно. Позицията беше разпространена след като Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за публичните финанси.

Законопроектът беше подкрепен с 12 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“. Той предвижда растежът на нетните първични разходи да стане водещ показател при фискалното наблюдение, а разпоредбите, свързани със средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит, да отпаднат. Предвижда се и премахване на автоматичните корективни механизми.

Според Министерския съвет промените са необходими за привеждане на националното законодателство към обновената европейска рамка за икономическо управление. Правителството одобри законопроекта на 21 октомври. Мотивът на вносителите е, че европейският модел вече поставя акцент върху контрола на нетните първични разходи, което прави паралелното прилагане на старите национални механизми нецелесъобразно.

ДСБ: Това е политически избор

От партията заявяват, че европейските правила не задължават България да се отказва от допълнителните си национални ограничения. „България вече е плащала катастрофална цена за безотговорна финансова политика“, посочва ДСБ и определя промяната като политически избор на кабинета, а не като неизбежно европейско изискване.

Партията свързва действащата система от фискални правила с финансовата криза от 1996–1997 г. и с последвалото въвеждане на валутния борд. Според ДСБ тези ограничения са създадени, за да ограничат възможността текущи разходи да бъдат финансирани чрез бъдещ дълг.

ДСБ предупреждава, че отпадането на предпазителите без равностойни гаранции може да увеличи риска от трайни дефицити, растящ държавен дълг и по-високи разходи за неговото обслужване. Партията настоява правителството да отговори защо променя правилата, преди да е показало как новият механизъм ще предотвратява натрупването на дисбаланси.

Какво се променя

При действащия режим отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит може да задейства корективна процедура. Фискалният съвет е сред органите, които могат да установят такова отклонение, а финансовият министър трябва да изготви корективен план в срок до два месеца. С промените този механизъм се заменя с наблюдение върху динамиката на нетните първични разходи.

Дебатът се провежда на фона на сериозен натиск върху бюджета. Фискалният съвет оцени дефицита по консолидираната фискална програма за 2026 г. на 5,7% от БВП и прогнозира държавният дълг да достигне 51,1 млрд. евро, или 35,7% от БВП, в края на 2028 г. Според съвета нарастващите лихвени плащания ще ограничават ресурс за други публични сектори.

Следващата стъпка е законопроектът да бъде разгледан в пленарната зала. ДСБ настоява при обсъждането да бъдат представени конкретни гаранции, че замяната на националните правила няма да доведе до отслабване на бюджетната дисциплина.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еволюция

    5 2 Отговор
    Правителството ,което и да е, след приемане на еврото изпълнява нарежданията на ЕЦБ и Урсула

    Коментиран от #3, #5

    12:28 05.11.2026

  • 2 А, ДСБ

    4 2 Отговор
    къде бяхте, когато ГЕРБ и ДПС, фалшифицираха дефиците, и натрупаха със Сглабката 80% от държавни заеми????
    В скута на Пеевски ли бяхте?
    Бог ще ви съди!

    Коментиран от #9, #12

    12:31 05.11.2026

  • 3 Не питай

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Еволюция":

    Още един специалист по всичко.. тези пишман юристи от всичко разбират... скрийтесе вече.. за 15 години нищо от вас за работещите хора... успокойтесе и харчете откраднатите пари

    12:32 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фейк - либераст

    3 1 Отговор
    Велико щастие за всеки политик е да си в опозиция! Можеш да бръщолевиш каквото си искаш, да плюеш постоянно, да си въртиш далаверите ЗАЩОТО НЕ НОСИШ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ!

    12:33 05.11.2026

  • 7 Радев

    3 3 Отговор
    Реших, че ще съм на власт вечно. Не ми пука.

    Коментиран от #14

    12:34 05.11.2026

  • 8 На калпав фатмак

    3 5 Отговор
    еврото му пречи.

    Коментиран от #10

    12:35 05.11.2026

  • 9 бяха и пак са там никога не са

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "А, ДСБ":

    ставали от коленцета на шиши друго си е- справка изборите за президент всички се обедениха срещу Йотова нямамем държава иначе до сега затворите да са пълни с като този на снимката -за годините си този не е помогнал и не е създал нищо са вреди

    12:35 05.11.2026

  • 10 хах трябваше боко да е власт

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "На калпав фатмак":

    щеше да си отвориш третото око че най лесно до колкото те знам там какво ще взлиза и излиза за пори си знаеш нали гай@№ко!@@№ерт

    12:37 05.11.2026

  • 11 Новата булка Коци

    2 1 Отговор
    Ще са саботирам всичко, което е от опозицията на новия ми господарю

    12:37 05.11.2026

  • 12 ние, фатмаците

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "А, ДСБ":

    Ще се оправдаваме със сглобката поне половин век, след като Шиши и Боко са в отвъдното.
    Иначе какво да измислим? Кой да ни е виновен.

    И от Кремъл ни посъветваха във всяко излизане по медиите да вмъкваме думите "сглобка" и "финансов разгул", независимо от темата на разговора, и, удобно забравяйки, че предимно нашите служебни правителства управлява през последните 5 години.

    Длъжни сме да зомбираме населението в наша полза, ако държим да управляваме во веки веков.

    Коментиран от #15

    12:42 05.11.2026

  • 13 Бибитко от Банкя

    0 0 Отговор
    "Демократи за слаба България" е само параван на онази личност,която никога не се отказа да мъти водата в нашенския политически живот - Иванчо Костов. Общо взето това е сдружение на софийските рентиери, които винаги плашат гаргите с "призраците на комунизма", които нощно време карат Александринчето Спицина да сънува кошмари.

    12:43 05.11.2026

  • 14 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев":

    Бъркаш адреса! Не управлява ли цели 20 години твоят вожд и учител Бойко Методиев Борисов, че даже още му се иска?! Същият този ваш "гений", дето ни натресе еврото и небивала скъпотия?!

    12:49 05.11.2026

  • 15 теб те съветват от прайда

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ние, фатмаците":

    специална линия за га@№ковер№$ти скъсал си пружината ама яко

    12:53 05.11.2026

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