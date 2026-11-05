Apple призна за дефект в екрана на сгъваемия iPhone Duo

Най-новата иновация в света на мобилните устройства се сблъсква с първите си сериозни изпитания, след като производителят официално потвърждава за технически неизправности при премиум модела.

Навлизането на нови форм-фактори на пазара на смарт устройства рядко минава без технически затруднения, а когато в центъра на вниманието попада дългоочакваният сгъваем флагман на технологичния лидер от САЩ, всяка новина предизвиква огромен обществен отзвук.

Малко след като футуристичният смартфон iPhone Duo официално стъпи на пазара, потребителските форуми и специализираните платформи за технологии започнаха да се изпълват с тревожни сигнали и снимки на дефектирали гъвкави екрани.

Първоначалните независими разследвания на експертите от известната платформа iFixit хвърлиха светлина върху проблема, но едва след официалното изявление на компанията стана ясно, че казусът изисква сериозно внимание от страна на производителя.

В официално писмо, изпратено до авторитетната медия Bloomberg, от ръководството на Apple признават съществуването на техническия проблем, който според техните думи е засегнал ограничен брой потребители, въпреки че точна статистическа информация не бе оповестена публично.

Въпреки официалното признание на дефекта, технологичният гигант към момента запазва мълчание относно конкретната първопричина, доведела до повредите в чувствителните гъвкави панели на устройствата.

Компанията незабавно излезе с препоръка към всички засегнати собственици да се свържат директно с официалната клиентска поддръжка чрез системата AppleCare с цел безпроблемна подмяна на дефектиралия хардуер.

Важно уточнение за потребителите е, че за тази процедура не се изисква наличието на активен платен абонамент към разширената услуга AppleCare+, тъй като повредата се третира официално като производствен дефект.

Освен подмяната на засегнатите апарати, от централата на технологичния гигант събират обратно повредените бройки, за да ги подложат на задълбочени лабораторни тестове и вътрешни разследвания.

Според споделените от потребителите наблюдения в мрежата, физическите повреди по екрана най-често се концентрират в зоната на сгъване на вътрешния дисплей на устройството.

Мнозина от разочарованите собственици споделят, че преди фаталната повреда са усещали необвично механично съпротивление в областта на механизма на пантите, съпътствано от странен пукащ звук при отваряне.

След тези индикатори по гъвкавия екран неизбежно са се появявали характерни черти с мъртви пиксели и пълно затъмнение на засегнатите зони на матрицата.

Инженерите от iFixit излязоха със собствена техническа хипотеза, според която основният виновник за проблема може да се крие в самите панти, където централната опорна щанга не успява да се фиксира напълно при затваряне.

Този технически пропуск в конструкцията потенциално създава прекомерен и неравномерен механичен натиск върху гъвкавия екран, което впоследствие води до структурна повреда на стъкления панел.

Въпреки че тази инженерна теория набира все по-голяма популярност сред технологичните анализатори, от страна на официалния производител тя все още не е потвърдена в детайли.