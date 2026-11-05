Писмо на Брижит Бардо ожесточи спора за наследството ѝ

Ръкописно писмо на Брижит Бардо до последния ѝ партньор Бернар дьо Киара засили спора около наследството на актрисата и бъдещето на имението „Ла Мадраг“ в Сен Тропе. Бележката е от ноември 2022 г. и е написана около три години преди смъртта на Бардо.

В нея актрисата обвинява Дьо Киара, че „търпеливо ме унищожаваше ден след ден“. Писмото започва с думите „Бернар, това е пълно фиаско!“, а в края Бардо пише: „Днес достигнах предела на моето страдание... Имам толкова голяма нужда от рамо, на което да се облегна, от опора, нежност и присъствие – неща, които ти не си способен да ми дадеш.“

Би Би Си съобщи, че писмото се е превърнало в аргумент за фондацията „Брижит Бардо“ в конфликта с Дьо Киара. Той обвинява организацията, че бърза да разпродава имуществото на покойната актриса, без да зачита паметта ѝ и отношенията ѝ с близки хора.

85-годишният Дьо Киара е напуснал крайбрежната къща, в която е живял с Бардо от началото на 90-те години. Според медийни публикации той е бил финансово издържан от актрисата и в момента не разполага нито с банкова сметка, нито със здравноосигурителна карта.

„Стори ми се направо невероятно, че само няколко месеца след смъртта на Брижит те вече искаха да превърнат вещите ѝ в сувенири. Изобщо не ми хареса това“, казва Дьо Киара по повод разпродажбата на предмети от парижкия апартамент на актрисата.

Търгът през септември е събрал близо 1 милион евро. Сумата е била разделена между фондацията и единствения син на Бардо – Никола Шарие, който живее в Осло.

Френската легенда Брижит Бардо почина през декември 2025 г. Завещанието ѝ разделя имуществото между фондацията и сина ѝ, а Бернар дьо Киара не е посочен като наследник. Двамата са били заедно повече от 30 години, но бракът им не е бил признат по френското законодателство.

В документите е записано и имението „Ла Мадраг“ да бъде освободено от обитатели в срок от шест месеца след смъртта на актрисата. Президентът на фондацията Макс Гуазини защити решението.

„От човешка гледна точка е напълно разбираемо“ нежеланието на Дьо Киара да напусне имота, но „такъв е законът, а това е и изричната воля на самата Брижит Бардо“, заяви Гуазини.

Фондацията твърди, че при изготвянето на окончателния опис на активите от „Ла Мадраг“ е изчезнал автомобилът Mini Moke на Бардо. „Не го обвинявам в кражба, но автомобилът просто липсва, а това е проблем“, каза Гуазини.

Дьо Киара е настанен в общинско жилище в Сен Тропе. Според фондацията той няма наследствени права, освен евентуален дял от парижкия апартамент, който е обявен за продажба.

Поддръжката на „Ла Мадраг“ и на второто имение на Бардо – „Ла Гариг“ – изисква значителни средства и постоянна охрана. Идеята „Ла Мадраг“ да бъде превърната в музей е отхвърлена заради липсата на автомобилен достъп.

Вместо това фондацията обсъжда организирани посещения с екскурзовод, както и отдаване на имота за модни дефилета и филмови снимки. След оттеглянето си от киното през 1973 г. Бардо посвещава дейността си на защитата на животните, а фондацията ѝ посочва, че в момента се грижи за 13 000 животни.