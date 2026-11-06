Сали Фийлд на 80: Два „Оскара“ и живот като на кино

На 6 ноември Сали Фийлд навършва 80 години. Актрисата, родена през 1946 г. в Пасадина, Калифорния, преминава от популярни телевизионни сериали до едни от най-запомнящите се женски образи в американското кино.

Първата голяма публика я открива в телевизията. Фийлд започва кариерата си със сериала „Гиджет“, а след това играе главната роля в „Летящата монахиня“. По-късно тя постепенно се освобождава от образа на комедийната телевизионна героиня и избира роли с по-голяма драматична тежест.

Двата „Оскара“, които променят кариерата ѝ

През 1979 г. Фийлд изиграва текстилната работничка Норма Рей Уебстър в едноименния филм на режисьора Мартин Рит. Историята за жена, която се включва в борбата за синдикално представителство във фабриката, носи на актрисата първия ѝ „Оскар“ за най-добра актриса.

Пет години по-късно тя печели второ отличие от Академията за ролята на Една Сполдинг в „Места в сърцето“. В драмата на Робърт Бентън Фийлд играе вдовица, която се опитва да запази фермата си по време на Голямата депресия. Тази роля затвърждава мястото ѝ сред водещите актриси на своето поколение.

От „Форест Гъмп“ до „Линкълн“

На следващия етап от кариерата си Сали Фийлд създава образи, които достигат до широка публика. Тя е майката на Форест Гъмп в едноименния филм с Том Ханкс, играе в „Госпожа Даутфайър“ и „Стоманени магнолии“, а през 2012 г. влиза в ролята на Мери Тод Линкълн във филма „Линкълн“ на Стивън Спилбърг.

Работата ѝ в телевизията също е отличена. Фийлд има три награди „Еми“, а през 2023 г. получава наградата за цялостно творчество на Гилдията на киноактьорите. Отличието е признание за кариера, продължила повече от шест десетилетия.

Нова роля на 80

През 2026 г. актрисата се завръща на екран във филма „Remarkably Bright Creatures“. В него тя играе вдовица, която работи нощем в малък аквариум и изгражда необичайна връзка с млад мъж и гигантски тихоокеански октопод.

Пред Parade Фийлд говори за възрастта не като за граница, а като за следващ етап:

„Винаги се променяш. Какво ще ми предложи 80-годишната възраст? Това е пътуване и съм благодарна, че съм по този път.“

Тя остава свързана и с личната си история чрез мемоарната книга „На парчета“, публикувана през 2018 г. В киното обаче името ѝ продължава да се свързва най-вече с героини, които се изправят срещу трудностите без външен блясък, но с вътрешна устойчивост.

Източници: parade.com, latimes.com, apnews.com