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Алекс Раева показа как с мъжа ѝ приготвят зимнина (ВИДЕО)

Алекс Раева показа как с мъжа ѝ приготвят зимнина (ВИДЕО)

27 Август, 2026 14:32 1 245 6

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  • домати

Певицата размишлява над това колко са се променили ценностите до наши дни

Алекс Раева показа как с мъжа ѝ приготвят зимнина (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Алекс Раева сподели с последователите си любопитен момент от личния си живот, показвайки как заедно с мъжа ѝ Любомир Палаханов приготвят домашен доматен сос за зимата. Двамата са изготвили строга организация и са си поделили справедливо целия процес по рязане, смилане, печене и пасиране на зеленчуците.

Във видеото Алекс разсъждава за това как са се променили ценностите през годините, докато с гордост и радост демонстрира "работния" процес у дома. Като дете тя смятала, че затварянето на буркани с туршии, сосове и лютеница почти е нещо срамно и единствено хората, които нямат възможност да си пазаруват от магазина, го правили, но днес от гледната точка на възрастен, нещата ѝ изглеждат по съвсем друг начин.

Ето какво написа Алекс Раева:

"Като дете си мислех, че да правиш зимнина е едва ли не най-големият срам. Буркани, лютеница, туршии, домашен сос… Това беше за хората, които не могат да си купят от магазина.

Колко смешно се променят ценностите с годините. Днес мъжът ми прави домашния ни сос в количества, които спокойно могат да нахранят малък квартал. Не защото не можем да си купим сос от магазина. А точно обратното. Защото най-голямото богатство вече ми се струва да имаш времето, желанието и удоволствието да направиш нещо със собствените си ръце.

Да знаеш какво има вътре. Да избереш хубавите продукти. Да седнеш после на масата и да знаеш: "Това си го направихме ние.“ И да имаш толкова, че да раздадеш на приятели. Разбира се, само на тези, които много са слушали.

Май с времето разбираш, че богатството изобщо не е в това колко неща можеш да си купиш. А в това колко истински неща можеш да създадеш.

И някак си… бурканът с домашен сос вече ми изглежда много по-скъп от онзи от магазина."


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  • 1 Ах , Ах...

    5 1 Отговор
    Да бяха показали видео как бутат в мазето и тъпчат в килера!

    14:36 27.08.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Добре, че са ми два крачолите, та имам възможност за избор !
    А кифлата да си затваря и отваря това, дето го владее до съвършенство !

    14:39 27.08.2026

  • 3 Свиркаева

    5 1 Отговор
    а туй бившата на Славуца ли е? От дивана на екрана, ХАХАХА.

    14:45 27.08.2026

  • 4 Я, пa ти!

    8 3 Отговор
    Браво на Алekc Paeвa, че е съобразила да paзвeдe и oжeни за себе си пpaвилния мъж!
    Мъж, който макар и с бившo ceмeйство, имa пaри и
    не го е гнyc и стpaх да пoлучи от миkpoфлopaта на yчиндoлския й тъпkaч.

    14:52 27.08.2026

  • 5 мдаа

    1 0 Отговор
    Истинските неща никога не си губят цената.

    15:09 27.08.2026

  • 6 НЯМАМ ПРЕДСТАВА!

    0 3 Отговор
    Нямам представа, коя е таз сосопроизводителка, но ако това производство я кефи -защо не? Яно гуспужата е избрала най сложното нещо, което може “да направи с ръцете си” и с мозъка си и се е похвалила милата!!

    15:10 27.08.2026