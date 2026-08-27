Алекс Раева показа как с мъжа ѝ приготвят зимнина (ВИДЕО)

Певицата Алекс Раева сподели с последователите си любопитен момент от личния си живот, показвайки как заедно с мъжа ѝ Любомир Палаханов приготвят домашен доматен сос за зимата. Двамата са изготвили строга организация и са си поделили справедливо целия процес по рязане, смилане, печене и пасиране на зеленчуците.

Във видеото Алекс разсъждава за това как са се променили ценностите през годините, докато с гордост и радост демонстрира "работния" процес у дома. Като дете тя смятала, че затварянето на буркани с туршии, сосове и лютеница почти е нещо срамно и единствено хората, които нямат възможност да си пазаруват от магазина, го правили, но днес от гледната точка на възрастен, нещата ѝ изглеждат по съвсем друг начин.

Ето какво написа Алекс Раева:

"Като дете си мислех, че да правиш зимнина е едва ли не най-големият срам. Буркани, лютеница, туршии, домашен сос… Това беше за хората, които не могат да си купят от магазина.

Колко смешно се променят ценностите с годините. Днес мъжът ми прави домашния ни сос в количества, които спокойно могат да нахранят малък квартал. Не защото не можем да си купим сос от магазина. А точно обратното. Защото най-голямото богатство вече ми се струва да имаш времето, желанието и удоволствието да направиш нещо със собствените си ръце.

Да знаеш какво има вътре. Да избереш хубавите продукти. Да седнеш после на масата и да знаеш: "Това си го направихме ние.“ И да имаш толкова, че да раздадеш на приятели. Разбира се, само на тези, които много са слушали.

Май с времето разбираш, че богатството изобщо не е в това колко неща можеш да си купиш. А в това колко истински неща можеш да създадеш.

И някак си… бурканът с домашен сос вече ми изглежда много по-скъп от онзи от магазина."