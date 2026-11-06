„Шест-седем“ вече е израз на годината – какво означава

„Шест-седем“ вече не е кандидат за израз на 2026 г. – той получи това признание година по-рано. На 25 октомври 2026 г. Dictionary.com избра „maxxing“ за дума на годината, докато „6-7“ остана сред най-разпознаваемите изрази на поколението Алфа.

Година по-рано числовата комбинация беше избрана за дума на 2025 г. от Dictionary.com. Американското диалектологично дружество също я отличи, но в категорията „Неформална дума на годината“. При гласуването „6-7“ получи 156 гласа.

Израз без точен речников смисъл

„Шест-седем“ се произнася поотделно като „шест-седем“, а не като числото 67. Най-често се използва от деца и тийнейджъри като междуметие, шега или отговор, който не е свързан с въпроса. Понякога се произнася с движение на двете длани нагоре и надолу.

Dictionary.com го описва като израз с неясен и променлив смисъл. В някои ситуации той може да означава „така-така“ или „може би едното, може би другото“, но често е нарочно безсмислен. Затова американското диалектологично дружество го определя като междуметие с малко семантично съдържание.

„Това е първата дума на годината от много време насам, която всъщност е по-скоро междуметие“, казва Стив Джонсън, директор по лексикографията в Dictionary Media Group. По думите му изразът функционира и като знак за принадлежност към определено поколение.

От рап песен до училищните коридори

Популярността на „шест-седем“ се свързва с песента „Doot Doot (6 7)“ на американския рапър Скрила. Тя започва да звучи във видеа с баскетболисти, сред които ЛаМело Бол, чийто ръст е 6 фута и 7 инча. След това изразът се разпространява в TikTok и Instagram, а употребата му преминава в училища, спортни събития и разговори между млади хора.

Според лингвистката Кристен Сирет от университета „Рътгърс“ „6-7“ може да се разглежда като дискурсен маркер – елемент от разговора, който не добавя конкретна информация, но има социална функция. „Изразът и жестът заедно могат да служат като сигнал, че човек е част от определена група“, обяснява тя.

Лингвистката Амелия Ценг от Американския университет във Вашингтон също подчертава, че изразът няма фиксиран референт. „Той подчертава социалните и културните функции на жаргона, докато поколението Алфа изгражда идентичност, различна от тази на по-големите си братя и сестри“, казва Ценг.

Защо още се използва

Една от причините е, че числата 6 и 7 се появяват постоянно – в телефонни номера, адреси, страници, резултати и цени. Това дава на говорещите много поводи да превърнат обикновена комбинация в обща шега.

Dictionary.com отчита, че търсенията на „6-7“ са нараснали шест пъти спрямо юни 2025 г. През септември 2026 г. Euronews съобщи, че изразът продължава да бъде сред най-търсените жаргонни термини на поколението Алфа.

Лингвистите обаче не го приемат като доказателство, че „шест-седем“ ще остане трайно в езика. Жаргонът често се ражда в младежки общности, разпространява се бързо чрез социалните мрежи и губи част от силата си, когато бъде възприет от по-широка публика. Засега „шест-седем“ остава по-скоро културен знак на едно поколение, отколкото дума с установено значение.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, euronews.com