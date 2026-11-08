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Сапунджиева: Не бяхме подготвени с Алекса за битката
  Тема: Известни личности

Сапунджиева: Не бяхме подготвени с Алекса за битката

8 Ноември, 2026 19:33 1 356 11

  • десислава сапунджиева-
  • алекса ерски-
  • игри на волята-
  • елиза янкова-
  • риалити звезди

Десислава разказа за травмите си и заяви, че има човек до себе си, но няма да разкрива самоличността му

Сапунджиева: Не бяхме подготвени с Алекса за битката - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десислава Сапунджиева разказа, че с Алекса Ерски не са били достатъчно подготвени за специалната битка в „Игри на волята“. Двамата се изправиха срещу д-р Пекин и Миро, но не успяха да стигнат до победа, след като на Сапунджиева няколко пъти ѝ прилоша и тя загуби преднината си.

„И двамата с Алекса не бяхме подготвени“, заявява тя в подкаста „По правилата на Мартин“. По думите ѝ причината при нея са били тежки контузии от миналата година, които не са ѝ позволявали да тренира продължително. Подготовката за завръщането ѝ в предаването е започнала няколко месеца преди участието.

Травми в рамото и коляното са попречили на подготовката

По време на двете битки проблемите с рамото и коляното отново са се обадили. Сапунджиева обяснява, че е загубила сила и не е могла да тренира кардио. Според нея това е повлияло на представянето ѝ в предизвикателствата.

Алекса Ерски също не е бил в оптимална форма заради натоварения си график. Въпреки това двамата са се разбирали добре по време на битките, дори без да си говорят. „Кликнахме си“, казва Сапунджиева за взаимодействието им на арената.

„Имам човек до себе си“

В разговора Десислава Сапунджиева е попитана дали има мъж в живота си. „Имам човек до себе си, но предпочитам да не споделям“, отговаря тя, без да разкрива самоличността му.

Темата за личния ѝ живот идва на фона на твърденията на Елица Янкова, че вече не е заедно с Алекса Ерски и че той има друга жена до себе си. Янкова е намекнала, че това може да е именно Сапунджиева, но няма потвърждение, че тя е причината за раздялата им.

Сапунджиева потвърди и че е била в Доминикана, след като беше попитана за пътуването си до топла дестинация по същото време, но не даде допълнителни подробности за престоя си там.

В разговора Сапунджиева разказа още, че има две ринопластики, направени в Турция. Заради втората операция е прекъснала тренировките си за известно време.

Източници: woman.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихи

    8 0 Отговор
    Сапунджиева? Да не е рода на академика по сапуни Денков

    19:34 08.11.2026

  • 2 Ъъъ

    9 1 Отговор
    Това едва ли вълнува повече от шепа ралити "геройчета" свързани с предаването? Заслужава ли си да се пише и коментира за това!?

    19:36 08.11.2026

  • 3 Гордея

    11 1 Отговор
    Се, че не съм гледал тази боза нито един път, и съвършено не я знам коя е тая!

    19:37 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 урко

    7 1 Отговор
    Прецака Алекса, това не ти е като онова...

    19:39 08.11.2026

  • 6 ха, ха

    11 0 Отговор
    С какви глупости занимавате аудиторията само.

    19:40 08.11.2026

  • 7 Име

    4 0 Отговор
    Тази е абсолютна комедия!

    19:52 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    За туй, да, не бяхте подготвени! Ама за унуй другото, бяхте, а! Неможачи...

    20:47 08.11.2026