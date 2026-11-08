Сапунджиева: Не бяхме подготвени с Алекса за битката

Десислава Сапунджиева разказа, че с Алекса Ерски не са били достатъчно подготвени за специалната битка в „Игри на волята“. Двамата се изправиха срещу д-р Пекин и Миро, но не успяха да стигнат до победа, след като на Сапунджиева няколко пъти ѝ прилоша и тя загуби преднината си.

„И двамата с Алекса не бяхме подготвени“, заявява тя в подкаста „По правилата на Мартин“. По думите ѝ причината при нея са били тежки контузии от миналата година, които не са ѝ позволявали да тренира продължително. Подготовката за завръщането ѝ в предаването е започнала няколко месеца преди участието.

Травми в рамото и коляното са попречили на подготовката

По време на двете битки проблемите с рамото и коляното отново са се обадили. Сапунджиева обяснява, че е загубила сила и не е могла да тренира кардио. Според нея това е повлияло на представянето ѝ в предизвикателствата.

Алекса Ерски също не е бил в оптимална форма заради натоварения си график. Въпреки това двамата са се разбирали добре по време на битките, дори без да си говорят. „Кликнахме си“, казва Сапунджиева за взаимодействието им на арената.

„Имам човек до себе си“

В разговора Десислава Сапунджиева е попитана дали има мъж в живота си. „Имам човек до себе си, но предпочитам да не споделям“, отговаря тя, без да разкрива самоличността му.

Темата за личния ѝ живот идва на фона на твърденията на Елица Янкова, че вече не е заедно с Алекса Ерски и че той има друга жена до себе си. Янкова е намекнала, че това може да е именно Сапунджиева, но няма потвърждение, че тя е причината за раздялата им.

Сапунджиева потвърди и че е била в Доминикана, след като беше попитана за пътуването си до топла дестинация по същото време, но не даде допълнителни подробности за престоя си там.

В разговора Сапунджиева разказа още, че има две ринопластики, направени в Турция. Заради втората операция е прекъснала тренировките си за известно време.

Източници: woman.bg