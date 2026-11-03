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И Вивиан Джоли официално премахна фамилията Пит от името си
  Тема: Известни личности

И Вивиан Джоли официално премахна фамилията Пит от името си

3 Ноември, 2026 14:31 788 4

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18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит вече носи името Вивиан Маршлин Джоли

И Вивиан Джоли официално премахна фамилията Пит от името си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Вивиан Маршлин Джоли-Пит официално вече се казва Вивиан Маршлин Джоли. Съдия в Калифорния е одобрил промяната на името на 18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит по време на заседание на 2 ноември.

„Няма възражения, молбата за промяна на името се уважава. Решението е подписано и вписано“, се посочва в съдебния документ, получен от People. За решението първи съобщи Page Six, а подробностите бяха потвърдени и от Us Weekly.

Вивиан е внесла молбата си през юли 2026 г., малко след като е навършила пълнолетие. Искането е било за промяна на името от Вивиан Маршлин Джоли-Пит на Вивиан Маршлин Джоли. В публично достъпните документи не е посочена подробна причина за решението.

Тя вече беше започнала да използва фамилията Джоли в професионален контекст. През 2024 г. името „Вивиан Джоли“ фигурираше в програмата на мюзикъла „Аутсайдерите“ на Бродуей, по който тя работи заедно с майка си Анджелина Джоли.

Вивиан е четвъртото от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се отказва от фамилията на баща си. Шайло получи съдебно одобрение за промяната през 2024 г. През септември 2026 г. същото направиха Мадокс и Захара, които вече носят имената Мадокс Чиван Джоли и Захара Марли Джоли.

Другите две деца на бившата двойка са Пакс и Нокс. Нокс е близнак на Вивиан. Двамата са родени през юли 2008 г. във Франция.

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Който остави жена я прави да

    0 0 Отговор
    Прелюбодейства и
    Който вземе напусната прелюбодейства

    15:09 03.11.2026

  • 3 Голям майтап

    2 0 Отговор
    Аз такива деца, които премахват моята фамилия от имената си ги оставям без наследство, хайде да се уважаваме. Анджелина Джоли заслужава да остане сама завинаги, кофти същество се оказа, като Амбър Хърд на Джони Деп жена му или на Райън Рейнолдс жена му Блейк Лайвли, просто кофти душици ... Анджелина Джоли вече е взела дала и всичкото това заради скандал на борда на частният им самолет, представятели си го на частният им самолет... тази не заслужава да има мъж до себе си, да си стои сама.

    15:23 03.11.2026

  • 4 Даката

    2 0 Отговор
    Анджелина Джоли вече искала да са в приятелски отношения с Брад Пит., макар че е твурде късно либе за китка. пича е вървежен и има друга половинка до себе си. Той е в много добри отношения дори с Дненифър Анистън с която се раздели заради Анджелина Джоли.

    15:29 03.11.2026