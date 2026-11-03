И Вивиан Джоли официално премахна фамилията Пит от името си

Вивиан Маршлин Джоли-Пит официално вече се казва Вивиан Маршлин Джоли. Съдия в Калифорния е одобрил промяната на името на 18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит по време на заседание на 2 ноември.

„Няма възражения, молбата за промяна на името се уважава. Решението е подписано и вписано“, се посочва в съдебния документ, получен от People. За решението първи съобщи Page Six, а подробностите бяха потвърдени и от Us Weekly.

Вивиан е внесла молбата си през юли 2026 г., малко след като е навършила пълнолетие. Искането е било за промяна на името от Вивиан Маршлин Джоли-Пит на Вивиан Маршлин Джоли. В публично достъпните документи не е посочена подробна причина за решението.

Тя вече беше започнала да използва фамилията Джоли в професионален контекст. През 2024 г. името „Вивиан Джоли“ фигурираше в програмата на мюзикъла „Аутсайдерите“ на Бродуей, по който тя работи заедно с майка си Анджелина Джоли.

Вивиан е четвъртото от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се отказва от фамилията на баща си. Шайло получи съдебно одобрение за промяната през 2024 г. През септември 2026 г. същото направиха Мадокс и Захара, които вече носят имената Мадокс Чиван Джоли и Захара Марли Джоли.

Другите две деца на бившата двойка са Пакс и Нокс. Нокс е близнак на Вивиан. Двамата са родени през юли 2008 г. във Франция.

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.