Снеговалежи в голяма част от България, виелици в Добруджа и по планинските проходи и температури до минус 15 градуса прогнозират синоптиците за следващите дни. Според Националния институт по метеорология и хидрология през нощта срещу неделя дъждът в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг.

„В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи“, посочва НИМХ в прогнозата си за периода от 29 ноември до 4 декември. Интензивни снеговалежи се очакват в Предбалкана и планинските райони, където ще се натрупа значителна снежна покривка. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област.

Сняг в Южна България, постепенно отслабване на север

В неделя валежите ще продължат, но от север постепенно ще отслабват. Следобед в Дунавската равнина се очаква да спрат. Вятърът ще бъде умерен, а в Източна България – силен от североизток, което ще създава условия за навявания и влошена видимост.

Минималните температури ще бъдат между минус 6 и минус 1 градуса, а в София – около минус 4 градуса. В Северна България и по високите полета на Западна България максималните стойности ще останат между минус 4 и минус 2 градуса. По-меко ще бъде в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието, където температурите ще достигнат между 0 и 3 градуса.

Планините остават с най-тежки условия

В планините прогнозата е за облачно време със значителни и интензивни снеговалежи. НИМХ предупреждава за силен и бурен североизточен вятър, виелици и навявания. На връх Ботев, Мургаш и Черни връх за неделя е прогнозиран обилен снеговалеж, а температурите ще бъдат около минус 8 градуса. На връх Мусала минималната температура може да достигне минус 10 градуса.

Студът ще се усили в началото на декември

След снеговалежите застудяването ще продължи. НИМХ прогнозира минимални температури до минус 12 – минус 14 градуса в отделни котловини. В таблицата по градове за Монтана са посочени минимални температури от минус 13 градуса на 30 ноември и минус 15 градуса на 1 декември. В Плевен прогнозата е за минус 13 градуса на 1 декември, а в Пловдив – до минус 10 градуса.

В началото на седмицата вятърът ще отслабва главно в Западна и Централна България. В равнините и котловините са възможни ниска облачност и мъгли, докато в Източна България ще остане ветровито и на места ще превалява слаб сняг.

Източници: blitz.bg