Американски изтребител прихвана НЛО над морето (ВИДЕО)

Видео на неидентифициран летящ обект, преследван от американски изтребител, бе публикувано в мрежата от аналитичната компания The Stars Academy of Arts and Science.

Go Fast е последният от трите официални видеоклипа, които правителството на САЩ освободи за широката общественост, притиснато от Закона за свободата на информация. Преди видеото да стане достъпно обаче, то е било прегледано от няколко правителствени служби, които са дали одобрението си, пише на страницата си The Stars Academy of Arts & Science.

На кадрите, заснети от изтребител F/A-18 Hornet, се вижда как екипажът на самолета извършва наблюдение над показват овален обект, който лети с невероятна скорост над повърхността на морето.

Записът е бил направен още през 2015 г. край Източното крайбрежие на САЩ, на височина 7500 м.

Разговорите, които двамата пилоти провеждат помежду си, свидетелстват, че НЛО-то е прихванато от бордния радар едва от третия опит. Освен това летците са удивени от видяното, тъй като никога до този момент не са срещали подобно нещо.

През декември 2017 г. Пентагонът публикува видео от 2004 г., в което американски изтребители се опитват да прехванат въртящо се НЛО, движещо се по-бързо от всеки известен американски самолет, писа наскоро британският вестник Independent.

По-рано Пентагонът официално призна за съществуването на „Разширена програма за идентифициране на авиационните заплахи”, в рамките на която от 2007 г. до 2012 г. ведомството се е занимавало с изследване на НЛО. За нейното финансиране, правителството е похарчило около 22 млн. долара от парите на данъкоплатците без тяхно знание.

