Британец случайно засне НЛО, докато снимаше кучето си (ВИДЕО)

Разходка с кучето в живописната местност Малвърн Хилс, близо до град Уорчестър, се превърна в истинска мистерия за 40-годишния британец Андрю Клифтан. На 2 август той решил да заснеме как 5-годишният му лабрадор Даш тича след фризби, но в кадъра се появило нещо, което мнозина смятат за НЛО.
Във видеото, заснето в реално време, под облачното небе за части от секундата проблясва малка точка – толкова бърза, че едва се забелязва с просто око.
При преглед на забавен каданс обаче обектът изглежда като тънка цилиндрична ракета със синкав заден край.
🚨UFO Captured Over Malvern Hills UK 5th August 2025— Skywatch Signal (@UAPWatchers) August 7, 2025
Andrew Clifton was walking his dog (August 5, 2025) in the Malvern Hills, a range of hills in western England. He was filming short clips with his phone while throwing a popular frisbee toy for his pet. When he got back home… pic.twitter.com/jgthCBBt1S
Клипът бързо набра популярност – публикуван в група за любители на НЛО във Facebook и в социалната мрежа X, той вече има над 7 милиона гледания, съобщава агенция SWNS.
Докато някои коментатори са убедени, че това е извънземна технология, самият Клифтан предполага, че може да става дума за секретен военен проект. Интересен факт е, че близо до мястото се намира база на Кралските военновъздушни сили на Великобритания.
Разследване или официално потвърждение за природата на обекта засега няма – но един обикновен ден с игра на фризби се превърна в загадка, която продължава да вълнува интернет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
12:49 13.08.2025
2 !!!!!
12:51 13.08.2025
3 Метеорит
Коментиран от #5
12:53 13.08.2025
4 Зевс
12:56 13.08.2025
5 Ноо ясно!
До коментар #3 от "Метеорит":На светло не ги забелязваме, но пак си падат.
12:58 13.08.2025
6 Хахахаха
12:58 13.08.2025
7 123456
12:59 13.08.2025
8 Зелени човечета
13:00 13.08.2025
9 Ми то сигур е...
13:02 13.08.2025
10 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #13
13:15 13.08.2025
11 Абе яяя
13:15 13.08.2025
12 НЛО
13:26 13.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мдаа, истината е някъде там...
13:45 13.08.2025