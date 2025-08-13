Новини
Британец случайно засне НЛО, докато снимаше кучето си (ВИДЕО)

13 Август, 2025

  • британец-
  • нло-
  • куче

Клипът бързо набра популярност в мрежата

Британец случайно засне НЛО, докато снимаше кучето си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова

Разходка с кучето в живописната местност Малвърн Хилс, близо до град Уорчестър, се превърна в истинска мистерия за 40-годишния британец Андрю Клифтан. На 2 август той решил да заснеме как 5-годишният му лабрадор Даш тича след фризби, но в кадъра се появило нещо, което мнозина смятат за НЛО.

Във видеото, заснето в реално време, под облачното небе за части от секундата проблясва малка точка – толкова бърза, че едва се забелязва с просто око.

При преглед на забавен каданс обаче обектът изглежда като тънка цилиндрична ракета със синкав заден край.

Клипът бързо набра популярност – публикуван в група за любители на НЛО във Facebook и в социалната мрежа X, той вече има над 7 милиона гледания, съобщава агенция SWNS.

Докато някои коментатори са убедени, че това е извънземна технология, самият Клифтан предполага, че може да става дума за секретен военен проект. Интересен факт е, че близо до мястото се намира база на Кралските военновъздушни сили на Великобритания.

Разследване или официално потвърждение за природата на обекта засега няма – но един обикновен ден с игра на фризби се превърна в загадка, която продължава да вълнува интернет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    2 1 Отговор
    Божанков китикатчето да каже тя е специалистка😅

    12:49 13.08.2025

  • 2 !!!!!

    2 2 Отговор
    Прелитащо насекомо. Голяма сензация!

    12:51 13.08.2025

  • 3 Метеорит

    5 2 Отговор
    Който изгаря в атмосферата

    Коментиран от #5

    12:53 13.08.2025

  • 4 Зевс

    4 2 Отговор
    Заблудена стрела, Голям Лък е ходил на лов за бизони.

    12:56 13.08.2025

  • 5 Ноо ясно!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Метеорит":

    На светло не ги забелязваме, но пак си падат.

    12:58 13.08.2025

  • 6 Хахахаха

    6 10 Отговор
    Тестват ракетата, която ще лети до Кремъл!

    12:58 13.08.2025

  • 7 123456

    5 3 Отговор
    на Путин пощенските гълъби - хиперзвукови !

    12:59 13.08.2025

  • 8 Зелени човечета

    2 3 Отговор
    Като слагат лампички на фризбитата от Джъмбо, ще има все повече такива клипове. Ако наистина беше снимал НЛО, злите извънземни щяха да се върнат назад във времето, да му изтрият видеото от телефона и да му изядат кучето.

    13:00 13.08.2025

  • 9 Ми то сигур е...

    0 1 Отговор
    Току що катапултирал гиганстки комар кръвопиец в стелт униформа.

    13:02 13.08.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Не е елайно бе,метеоритен дъшт е.

    Коментиран от #13

    13:15 13.08.2025

  • 11 Абе яяя

    3 1 Отговор
    Това е метлата на Баба ви Яга, без бабата от двореца. Изключителна самоволност!

    13:15 13.08.2025

  • 12 НЛО

    0 0 Отговор
    Наш Лаещ Обект

    13:26 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдаа, истината е някъде там...

    0 0 Отговор
    Видях истинско НЛО в любителско видео. Видеото показваше дима над село, в което имаше пожар.

    13:45 13.08.2025