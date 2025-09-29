Новини
Любопитно »
НЛО падна в Северозападна България (СНИМКА)

29 Септември, 2025 12:58 602 5

  • нло-
  • извънземни-
  • сателит-
  • българия-
  • северозападна българия-
  • космос-
  • космически боклук

Това се е случило в нощта между 22 и 23 септември

НЛО падна в Северозападна България (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неидентифициран летящ обект се появи в небето над Северозападна България. Необичайният феномен бе заснет от граждани тази седмица, предава Телеграф.

Десетки сигнали и клипчета започват да се появяват след 3:23 ч. в нощта на 22 срещу 23 септември. По думите на свидетелите обектът навлязъл в атмосферата и се е движел по траектория от югозапад към югоизток, в района между Южна Румъния и Северозападна България, съобщава Меtео Ваlkаnѕ.

Според изпратените снимки и видеа в небето ясно се е виждал основен светещ обект, съпроводен от няколко по-малки, които вероятно са били негови отломки. Това навежда на мисълта, че става дума за изгарящ в атмосферата спътник или част от космически апарат.

Пoдoбни cлyчaи чecтo ca cвъpзaни c нaвлизaнe нa ĸocмичecĸи oтпaдъци – ocтaтъци oт cтapи cпътници, ĸoитo oбиĸнoвeнo изгapят нaпълнo в aтмocфepaтa, нo пpeди тoвa cъздaвaт зpeлищe, дocтoйнo зa нayчнoфaнтacтичeн филм.

Небесното шоу е заснето и от метеорните станции на Сдружение „Звездно общество“, които са монтирани на територията на Националната астрономическа обсерватория - Рожен.

„В края на нощта 22/23 септември е имало за пореден път обратно навлизане в атмосферата на отломки от спътник, случило се над България и Румъния. Това се познава по вида на явлението - множество различно ярки метеори, летящи бавно в група“, обяснява и физикът Пенчо Маркишки във Фейсбук.

България се стреми да стане член на Европейската мрежа за наблюдение на космическите отпадъци. За целта обаче трябва да бъдат инсталирани специални телескопи и съоръжения, които да следят и да локализират космическите отпадъци.

Космическият боклук е много опасен за геостационарните спътници, които работят на 35 000 километра от Земята. Ако нищо не се прави, тези обекти във времето ще започнат да се групират в клъстери и ще станат още по-опасни. Необходима е и оценка на риска, когато се локализира даден обект - да се види колко е голям, с каква скорост се движи и каква е траекторията му.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Украински дрон.

    12:59 29.09.2025

  • 2 1488

    2 1 Отговор
    алах да пази 6лгарите

    12:59 29.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор
    Прилича на останки от унищожена ракета.

    13:01 29.09.2025

  • 4 арлингтън

    1 0 Отговор
    НЛО Е БИЛО паднЛО в Северозападна България.

    13:01 29.09.2025

  • 5 tшиши

    0 0 Отговор
    путин......

    13:10 29.09.2025